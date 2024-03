Ogólnounijny portfel cyfrowy. Parlament Europejski akceptuje rozporządzenie

Parlament Europejski w dniu 29 lutego 2024 r wyraził zgodę na nowe rozporządzenie wprowadzające ogólnounijny portfel cyfrowy (European Digital Identity Wallet). Zgodnie z przyjętym rozporządzeniem, które zostało już uzgodnione z państwami członkowskimi, nowy portfel tożsamości cyfrowej pozwoli obywatelom na identyfikację i uwierzytelnianie się w sieci bez konieczności uciekania się do usługodawców komercyjnych.

Czym ma być ogólnounijny portfel cyfrowy (European Digital Identity Wallet)?

Portfel cyfrowy ma umożliwić Europejczykom cyfrową identyfikację podczas uzyskiwania dostępu do usług publicznych i prywatnych, takich jak konto bankowe, składanie deklaracji podatkowych czy zapisywanie się na uniwersytet. Jest też odpowiedzią na obawy co do ochrony prywatności w sieci i ochrony danych w aplikacjach oferowanymi przez Apple, Alphabet, Google i inne platformy.



Takie portfele istnieją już w niektórych krajach członkowskich. Nowe prawo UE ma służyć temu, aby były one interoperacyjne. Przykładowo, jeśli osoba mieszka w jednym kraju, a pracuje w innym, będzie mogła korzystać z jednego cyfrowego portfela w dwóch krajach. Europejski portfel cyfrowym będzie zatem sumą systemów krajowych (które mogą mieć nieco inną charakterystykę) zdolnych do współpracy.

Portfel UE będzie używany na zasadzie dobrowolności.

Bezpłatne kwalifikowane podpisy elektroniczne

Przepisy, które poparł Parlament Europejski, przewidują bezpłatne "kwalifikowane podpisy elektroniczne" dla użytkowników portfela UE, które mają taką samą moc prawną jak podpis odręczny.



Sprawozdawczyni projektu, europosłanka Romana Jerković (S&D) powiedziała, że "przepisy te mają na celu wzmocnienie pozycji obywateli poprzez zapewnienie im pełnej kontroli nad wykorzystywaniem i udostępnianiem ich danych".



Omawiane rozporządzenie jest bezpośrednią odpowiedzią na zalecenia Konferencji w sprawie przyszłości Europy, w szczególności zgodne z propozycją 35(10) i propozycją 33(5). Propozycja 35(10) opowiada się za stworzeniem wspólnej europejskiej tożsamości cyfrowej w celu usprawnienia transgranicznych transakcji i usług cyfrowych, w oparciu o solidne ramy europejskich standardów i wytycznych w celu zapewnienia niezbędnych zabezpieczeń. Propozycja 33(5) podkreśla znaczenie ustanowienia bezpiecznego i godnego zaufania środowiska cyfrowego.

Co dalej z rozporządzeniem?

Parlament poparł rozporządzenie 335 głosami, przy 190 przeciw i 31 głosach wstrzymujących się. Teraz rozporządzenie będzie musiało zostać formalnie zatwierdzone przez Radę UE, aby stać się obowiązującym prawem.



W badaniu przeprowadzonym przez biuro analiz Parlamentu Europejskiego podkreślono, że od czasu pandemii COVID-19 świadczenie usług publicznych i prywatnych staje się coraz bardziej cyfrowe. Istniejące rozwiązania w zakresie portfeli cyfrowych umożliwiają użytkownikom przechowywanie i łączenie danych w jednym, spójnym środowisku na ich telefonach komórkowych. Jednak według Komisji Europejskiej wygoda ta wiąże się z utratą kontroli nad danymi osobowymi, podczas gdy rozwiązania te są odłączone od zweryfikowanej tożsamości fizycznej, co utrudnia ograniczanie oszustw i zagrożeń cyberbezpieczeństwa.



Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)

