Rząd planuje nowelizację ustawy o pomocy społecznej. W tle podwyżki wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej

Na czym polega umowa najmu instytucjonalnego mieszkania z dojściem do własności (tzw. „Rent to Own”)? Co powinno się znaleźć w takiej umowie? Jakie przepisy w tym zakresie obowiązują w Polsce? Wyjaśnia K. Jakub Gładkowski, radca prawny, partner, z Kancelarii radców prawnych KG LEGAL KIEŁTYKA GŁADKOWSKI