"Portfel seniora, portfelem pełnym". Polityka senioralna jest priorytetem rządu – zapewnił wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej

Druga waloryzacja, podwyższenie zasiłku pogrzebowego i świadczenia honorowego – takie plany mają rządzący wobec seniorów.

Wiceminister spotkał się z seniorami

W Płocku (Mazowieckie) wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej, Sebastian Gajewski, rozmawiał z seniorami. Jak podkreślił, polityka senioralna to absolutny priorytet rządu koalicji 15 października. „Jesteśmy pierwszym rządem, który do umowy koalicyjnej wpisał sprawy seniorów, wpisał politykę senioralną” – powiedział na konferencji prasowej po spotkaniu z płockimi seniorami. Przypomniał także, że w obecnym rządzie utworzono np. odrębne stanowisko dedykowane potrzebom osób starszych – ministra ds. polityki senioralnej. Wiceminister zwrócił uwagę, że gotowe są już projekty ustaw, które – jak się wyraził – „mają czynić portfel seniora portfelem pełnym”.

REKLAMA

Będzie druga waloryzacja?

W kontekście pełnego portfela wiceminister wspomniał o planowanych regulacjach, dotyczących drugiej waloryzacji, która w założeniu ma niwelować skutki inflacji, gdy „z miesiąca na miesiąc, z tygodnia na tydzień rosną ceny towarów, rosną ceny usług i emerytom w portfelu zostaje coraz mniej pieniędzy”. Jak zauważył, do tej pory seniorzy, aby „skompensować tę stratę związaną z inflacją, stratę wartości ich emerytur i rent”, musieli czekać na waloryzację marcową. „Dzisiaj proponujemy takie systemowe, ale interwencyjne rozwiązanie, żeby w każdym roku, kiedy ta inflacja w pierwszym półroczu przekroczy 5 proc., we wrześniu odbędzie się taka dodatkowa waloryzacja, żeby nie trzeba było czekać do marca na skompensowanie, na podwyższenie emerytur i rent w związku z inflacją” - wyjaśnił Gajewski.

Czy będzie podwyżka zasiłku pogrzebowego?

Dodał, że wśród projektów ustaw znajdują się również propozycje podwyżek zasiłku pogrzebowego z obecnych 4000 zł do ok. 7000 zł. Dodatkowo zasiłek byłby waloryzowany, a w nadzwyczajnych sytuacjach losowych jego wysokość mogłaby być wyższa. Wiceminister mówił także o świadczeniu honorowym dla obywateli, którzy ukończyli 100 lat w wysokości ponad 5000 zł, jako dodatku do emerytury czy renty.