620,36 zł – do takiej kwoty wzrósł dodatek, który można otrzymać z ZUS. Bez względu na wiek. Wniosek można złożyć w dowolnym momencie.

Od 1 marca 2024 r. emerytury i renty oraz szereg innych świadczeń długoterminowych wzrosły o 12,12%. Jednak wzrost dotyczy również dodatków do tych świadczeń.

Komu przysługuje świadczenie dla sierot zupełnych?

Marcowa waloryzacja emerytur i rent podniosła wysokość wielu świadczeń. Wskaźnik waloryzacji w 2024 r. wyniósł 112,12%, co oznacza, że emerytury i renty oraz szereg innych świadczeń długoterminowych i dodatków do nich wzrósł od 1 marca 2024 r. o 12,12%. Wśród tych świadczeń znalazł się dodatek dla sierot zupełnych. Aby obliczyć wysokość zwaloryzowanego świadczenia, należy jego wysokość, która przysługiwała na koniec lutego danego roku, pomnożyć przez wskaźnik waloryzacji. Dodatek na koniec lutego 2024 r. przysługiwał w wysokości 553,30 zł, a od 1 marca wzrósł do 620,36 zł,

Świadczenie to przysługuje osobom uprawnionym do renty rodzinnej, których rodzice nie żyją. Mogą je otrzymać także osoby pobierające rentę po matce, jeśli ich ojciec jest nieznany. Jego wysokość jest stała, jednak podlega ono wraz z rentą rodzinną corocznej waloryzacji. Co istotne, świadczenie przysługuje każdej sierocie, niezależnie od tego, ile dzieci pozostawili po sobie rodzice (matka).

Aby je otrzymać, należy złożyć wniosek ERRD i załączyć do niego dokumenty stwierdzające daty zgonu rodziców albo dokument stwierdzający datę zgonu matki i akt urodzenia, z którego wynika brak danych ojca.

Wymagane dokumenty można złożyć w dowolnym momencie po spełnieniu warunków do uzyskania świadczenia. Składa się je w placówce ZUS, a decyzja w sprawie zostanie wydana w terminie 30 dni.