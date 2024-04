Dla kogo będzie preferencyjny kredyt mieszkaniowy #naStart – jakie będą ograniczenia? Dopłaty tylko do rat kredytu udzielonego przed 1 stycznia 2028 r.

Już wkrótce osoby planujące zakup własnego lokum będą mogły skorzystać z preferencyjnego kredytu mieszkaniowego #naStart. Trwają prace legislacyjne nad ustawą o „kredycie mieszkaniowym #naStart”, który zastąpi bezpieczny kredyt 2% i rodzinny kredyt mieszkaniowy. Kredyt będzie można zaciągnąć do końca 2027 r. Kto uzyska szansę na pomoc w uzyskaniu własnego mieszkania?

rozwiń >

Formy kredytu mieszkaniowego #naStart

Projekt ustawy o "kredycie mieszkaniowym #naStart" przewiduje dwie formy kredytu mieszkaniowego objętego dopłatami:

REKLAMA

kredyt hipoteczny, w celu pokrycia całości albo części wydatków ponoszonych w związku z:

- budową domu jednorodzinnego (w tym z jego wykończeniem, oraz nabyciem prawa własności nieruchomości gruntowej lub jej części, w celu budowy na niej tego domu),

- nabyciem prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego (w tym z jego wykończeniem),

- realizacją inwestycji mieszkaniowej kooperatywy mieszkaniowej przez członka tej kooperatywy,

- nabyciem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (w tym stanowiących wkład budowlany oraz z wykończeniem tego lokalu albo tego domu),

Dalszy ciąg materiału pod wideo

kredyt konsumencki, w celu pokrycia całości albo części wydatków ponoszonych w związku z pokryciem kosztów:

- partycypacji,

- wkładu mieszkaniowego.

Zaciągnięcie kredytu mieszkaniowego

Kredyt mieszkaniowy będzie można zaciągnąć, jeżeli:

w dniu jego udzielenia:

- kredytobiorca nie będzie posiadał i przed tym dniem nie posiadał prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego oraz

- kredytobiorcy nie będzie przysługiwał i przed tym dniem nie będzie przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz

w dniu złożenia wniosku o jego udzielenie kredytobiorca nie ukończy 35 lat (chyba że w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy wchodzą co najmniej dwie osoby, np. dwóch kredytobiorców lub kredytobiorca i dziecko, lub kredyt ten będzie udzielany jako kredyt konsumencki);

(chyba że w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy wchodzą co najmniej dwie osoby, np. dwóch kredytobiorców lub kredytobiorca i dziecko, lub kredyt ten będzie udzielany jako kredyt konsumencki); kredytobiorca prowadzi gospodarstwo domowe:

- na terytorium Polski albo

- poza terytorium Polski jeżeli posiada polskie obywatelstwo albo nie posiada obywatelstwa polskiego i prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z osobą posiadającą takie obywatelstwo, a kredyt ten jest mu udzielany wspólnie z tą osobą;

kredytobiorca uzyskuje dochód w walucie polskiej;

w dniu udzielenia kredytu kredytobiorca nie jest ani nie był stroną umowy innego kredytu mieszkaniowego, bezpiecznego kredytu 2% lub rodzinnego kredytu mieszkaniowego.

Dopłaty do rat kredytu mieszkaniowego

Według komunikatu Ministerstwa Rozwoju i Technologii dopłaty do rat kredytu mieszkaniowego #naStart udzielanego jako kredyt hipoteczny będzie można uzyskać tylko do kredytów udzielonych przed końcem 2027 r. Utrzymane bezterminowo zostaną natomiast dopłaty do rat kredytów mieszkaniowych #naStart udzielanych jako kredyt konsumencki na pokrycie kosztów partycypacji w SIM/TBS albo wkładu mieszkaniowego w spółdzielni mieszkaniowej.

Dopłaty do kredytu będą zróżnicowane w zależności od wielkości gospodarstwa domowego. Dopłata będzie obniżała oprocentowanie kredytu do:

1,5% w przypadku, gdy w skład gospodarstwa domowego nie wchodzi żadne dziecko.

1% w przypadku gospodarstwa domowego, w którego skład wchodzi jedno dziecko.

0,5% w przypadku gospodarstwa domowego, w którego skład wchodzi dwoje dzieci.

0% w przypadku gospodarstwa domowego, w którego skład wchodzi troje albo więcej dzieci i większego gospodarstwa domowego oraz w przypadku kredytów udzielanych jako kredyt konsumencki na pokrycie kosztów partycypacji w SIM/TBS albo wkładu mieszkaniowego w spółdzielni mieszkaniowej.

Ograniczenie dochodowe

Projekt ustawy zawiera elementy ograniczające wysokość dopłaty.

Jeżeli dochód jednoosobowego gospodarstwa domowego kredytobiorcy jest wyższy niż 7000 zł miesięcznie, wysokość dopłaty do raty kredytu pomniejszy się o 50% kwoty tego przekroczenia.

Jeżeli natomiast dochód gospodarstwa domowego kredytobiorcy jest wyższy niż:

13000 zł – w przypadku gdy w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy wchodzą dwie osoby,

16000 zł – w przypadku gdy w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy wchodzą trzy osoby,

19500 zł – w przypadku gdy w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy wchodzą cztery osoby,

23000 zł – w przypadku gdy w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy wchodzi pięć albo więcej osób

– wysokość dopłaty do raty kredytu mieszkaniowego pomniejsza się o 25% kwoty tego przekroczenia.

Ograniczenie kwoty kredytu hipotecznego

W przypadku gdy kwota kredytu hipotecznego:

jest wyższa niż 200 tys. zł, a gospodarstwo jest jednoosobowe, do wyliczenia dopłat będzie przyjmowana kwota kapitału 200 tys. zł,

jest wyższa niż 400 tys. zł, a gospodarstwo jest dwuosobowe, do wyliczenia dopłat będzie przyjmowana kwota kapitału 400 tys. zł,

jest wyższa niż 450 tys. zł, a gospodarstwo jest trzyosobowe, do wyliczenia dopłat będzie przyjmowana kwota kapitału 450 tys. zł,

jest wyższa niż 500 tys. zł, a gospodarstwo jest czteroosobowe, do wyliczenia dopłat będzie przyjmowana kwota kapitału 500 tys. zł,

jest wyższa niż 600 tys. zł, a gospodarstwo jest pięcioosobowe lub większe, do wyliczenia dopłat będzie przyjmowana kwota kapitału 600 tys. zł.

W przypadku kredytu konsumenckiego granica wyniesie 100 tys. zł.

Ograniczenie powierzchniowe

Kryterium powierzchniowe dotyczyć będzie wyłącznie kredytów mieszkaniowych udzielanych jako kredyty hipoteczne dotyczących zakupu mieszania albo domu jednorodzinnego albo spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Nie będzie dotyczyć budowy domu ani kredytów mieszkaniowych udzielanych jako kredyty konsumenckie.

W przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego, limit ten określono na poziomie 50 m2 i zaproponowano jego podwyższenie o 25 m2 za każdego kolejnego członka gospodarstwa domowego.

Zakup mieszkania o większej niż określona w limicie powierzchni w dalszym ciągu będzie możliwy z wykorzystaniem kredytu mieszkaniowego, Jednak w takim przypadku, wysokości dopłaty będzie pomniejszana o 50 zł za każdy metr przekroczenia. Celem przepisu jest, aby nowy program pomagał w zakupie mieszkania jedynie w zakresie niezbędnym z punktu widzenia potrzeb mieszkaniowych gospodarstwa domowego o określonej wielkości.