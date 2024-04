Rząd zapowiada rewolucję: ułatwienia dla polityki mieszkaniowej oraz większe wsparcie finansowe dla budownictwa socjalnego, komunalnego i czynszowego (BSK i SBC)

Rząd zamierza przeprowadzić rewolucję w sektorze wsparcia społecznego i komunalnego budownictwa mieszkaniowego. „Sytuacja na rynku mieszkaniowym, wysokie ceny najmu i kupna mieszkań sprawiają, że wprowadzenie nowych rozwiązań stało się ogólnospołeczną koniecznością” – mówi minister rozwoju i technologii Krzysztof Hetman.

Ułatwienia dla lokalnej polityki mieszkaniowej

Znamy już projekt ustawy o zmianie ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa oraz niektórych innych ustaw.

Celem nowelizacji jest wprowadzenie rozwiązań znacznie ułatwiających realizację lokalnej polityki mieszkaniowej. Jest to niezbędny etap zmian, jeśli chodzi o wsparcie społecznego i komunalnego budownictwa mieszkaniowego. Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT) poinformowało, że w tym roku dzięki zmianom prawa limit finansowania z budżetu dla tego obszaru zwiększy się z 1 do 5 mld zł.

MRiT wyjaśniło, że projekt nowelizacji zakłada m.in. podwyższenie w 2024 i 2025 r. maksymalnego limitu wydatków budżetu państwa na program budownictwa społecznego i komunalnego (BSK), wynoszący obecnie 1 mld zł, oraz ustalenie limitu wydatków na program w latach 2026-2030. Chodzi o stopniowy wzrost wydatków, docelowo w 2030 r. w wysokości 10 mld zł.

Zmiany w programie budownictwa socjalnego i komunalnego (BSK)

W ramach rządowego programu wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego udzielane jest bezzwrotne finansowe wsparcie z budżetu państwa (poprzez Fundusz Dopłat) na rozwój budownictwa zaspokajającego potrzeby mieszkaniowe osób o niższych dochodach. Najważniejsze projektowane zmiany w programie BSK to:

podwyższenie w 2024 i 2025 r. maksymalnego limitu wydatków budżetu państwa, do wysokości których może zostać zasilony Fundusz Dopłat z przeznaczeniem na program BSK oraz zagwarantowanie środków budżetowych na ten cel do 2030 r.

wydłużenie okresu do 25 lat (obecnie 15 lat) po jakim mogą zostać wyodrębnione na własność komunalne lokale mieszkalne utworzone z wykorzystaniem finansowego wsparcia udzielonego w ramach programu BSK. Zaproponowano także, aby po upływie tego okresu ewentualna sprzedaż mogła nastąpić wyłącznie po cenie rynkowej (bez bonifikaty), a uzyskane środki przeznaczane były na tworzenie nowego lub modernizację istniejącego zasobu gminy.

zmodyfikowana zostanie procedura priorytetowego rozpatrzenia wniosku o finansowe wsparcie złożonego w Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) przez beneficjenta finansowego wsparcia w ramach programu. Priorytetem objęte zostaną inwestycje współfinansowane ze środków KPO oraz współfinansowane kredytem w ramach programu SBC – jednak bez udziału ministra czyli wyłącznie na podstawie obiektywnych i jednoznacznych przesłanek.

Realizacja programu BSK na podstawie projektowanych przepisów będzie odbywać się w latach 2024-2030.

Zmiany w programie społecznego budownictwa czynszowego (SBC)

Tzw. program SBC to rządowy program preferencyjnych kredytów objętych dopłatami do odsetek z budżetu państwa, udzielanych przez BGK na społeczne budownictwo czynszowe towarzystwom budownictwa społecznego (TBS), społecznym inicjatywom mieszkaniowym (SIM), spółdzielniom mieszkaniowym oraz spółkom gminnym. Najważniejsze projektowane zmiany to:

przywrócenie przepisów o całkowitym zakazie wyodrębniania na własność lokali wybudowanych w ramach programu SBC,

zwiększenie udziału czynnika społecznego w sprawowaniu nadzoru nad TBS/SIM, poprzez wprowadzenie zmiany obligującej gminę lub gminy, na których obszarze działa TBS/SIM, do wprowadzenia swoich przedstawicieli do składu rady nadzorczej spółek, w liczbie określonej w umowie albo statucie TBS/SIM, nie mniejszej niż jeden,

wydłużenie o jeden rok aktualnie obowiązującego program SBC, który według obowiązujących regulacji kończy się w 2024 r. z jednoczesnym zwiększeniem budżetu programu SBC z 4,5 mld zł na 7 mld zł (środki BGK).

Realizacja programu SBC na podstawie projektowanych przepisów będzie odbywać się w latach 2024-2025.

Miejsca postojowe bez centralnego planowania

Projekt zakłada też zmiany w ustawie z 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. W tej tzw. specustawie mieszkaniowej planuje się rezygnację z określania na poziomie krajowym minimalnego współczynnika liczby miejsc postojowych przewidzianych do realizacji w ramach inwestycji mieszkaniowej. Oznacza to powrót do zasad obowiązujących przed 2023 r.

W uchwałach o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przyjmowanych na podstawie specustawy mieszkaniowej, nadal będzie ustalana minimalna liczba miejsc postojowych. Pozostanie także przepis upoważniający radę gminy do określenia w lokalnych standardach urbanistycznych liczby miejsc postojowych niezbędnych dla obsługi realizowanej inwestycji mieszkaniowej.