1000 zł dla pracowników pomocy społecznej od 1 lipca 2024 r. Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej poparła nowelizację ustawy. Sprawdź szczegóły!

Rząd będzie mógł przyjmować programy - jakie

Rząd będzie mógł przyjmować programy, które umożliwią wypłatę od 1 lipca 2024 r. dodatku w wysokości tysiąca zł brutto pracownikom pomocy społecznej, pieczy zastępczej oraz opieki nad dziećmi do lat 3 - takie rozwiązanie zakłada nowelizacja ustawy, którą we wtorek poparła senacka komisja.

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej poparła nowelizacją ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw bez poprawek.

Wypłata od 1 lipca 2024 roku

Regulacja ma umożliwić wprowadzenie programów, które pozwolą na wypłatę od 1 lipca 2024 roku dodatku w wysokości 1 tys. zł brutto pracownikom pomocy społecznej, pieczy zastępczej i pracowników opieki nad dziećmi do lat 3.

Zła sytuacja finansowa pracowników

Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastian Gajewski przedstawiając projekt zwrócił uwagę na złą sytuacją finansową pracowników zatrudnionych w sferze usług społecznych. Wiceminister wskazywał, że ich wynagrodzenia w ostatnich latach kształtowały się na poziomie wynagrodzenia minimalnego i nie odpowiadały ich przygotowaniu zawodowemu i ponoszonej odpowiedzialności.

Gajewski podkreślił, że mamy do czynienia z brakiem chętnych do podejmowania pracy w usługach społecznych. Przekonywał, że zaproponowane rozwiązanie nie jest rozwiązaniem epizodycznym, będzie jednak podlegało ewaluacji, by sprawdzać, jak funkcjonuje. Wyraził nadzieję, że dzięki tym rozwiązaniom uda się budować prestiż pracowników socjalnych i spowodować ich docenienie.

Dodatki obejmą osoby pracujące w jednostkach pomocy społecznej, ośrodkach pomocy społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie, w centrach usług społecznych, domach pomocy społecznej, placówkach specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, ośrodkach interwencji kryzysowej, ośrodkach wsparcia, w tym ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dziennych domach pomocy, domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi czy w klubach samopomocy.

Dodatki obejmą także osoby pracujące w systemie pieczy zastępczej i wspierania rodziny, asystentów rodziny, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, osoby zatrudnione do pomocy w rodzinach zastępczych, zawodowych i rodzinnych domach dziecka na podstawie umowy o pracę, pracowników regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, pracowników interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, pracowników placówek wsparcia dziennego, a także instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech, które prowadzone są przez samorządy, czyli żłobki, kluby dziecięce i o dziennych opiekunów.

Dofinansowanie będzie dotyczyć także kosztów składek od wynagrodzeń. Rozwiązanie ma objąć ok. 190 tys. osób.

Tego samego dnia komisja poparła nowelizację ustawy w sprawie dodatków do wynagrodzeń dla osób, które pełnią funkcję rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzą rodzinne domy dziecka. Te osoby pracują na innych zasadach, dlatego są ujęte w oddzielnym projekcie. Dodatek 1 tys. zł brutto ma być im wypłacony także od 1 lipca 2024 r.(PAP)

autorka: Karolina Kropiwiec