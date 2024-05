Z 1760 zł do 2160 zł oraz 7990 zł do 9590 zł. 20 proc. podwyżki dla pracowników Służby Więziennej

O 20 proc. podwyższono miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Służby Więziennej. Z 1760 zł do 2160 zł oraz 7990 zł do 9590 zł. Nowe stawki mają zastosowanie do ustalania miesięcznych wynagrodzeń z mocą wsteczną od 1 stycznia 2024 r.

Wyższe stawki wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Służby Więziennej

Od 18 kwietnia 2024 roku podwyższono miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Służby Więziennej: minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego wzrastają: − w I kategorii zaszeregowania z 1760 zł do 2160 zł (tj. o 22%),

− w XXI kategorii zaszeregowania z 7990 zł do 9590 zł (tj. o 20%); maksymalne stawki wynagrodzenia zasadniczego wzrastają: − w I kategorii zaszeregowania z 3600 zł do 4320 zł (tj. o 20%),

− w XXI kategorii zaszeregowania z 9960 zł do 11 960 zł (tj. o 20%). Wyższe stawki mają zastosowanie do ustalania miesięcznych wynagrodzeń z mocą wsteczną od 1 stycznia 2024 r. Aktualne tabele miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego oraz stanowisk, zaszeregowań i kwalifikacji pracowników Służby Więziennej Poniżej znajduje się aktualna treść załącznika nr 5 do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek, w brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz.U. poz. 586). Zmiana weszła w życie 18 kwietnia 2024 r. i ma zastosowanie od 1 stycznia 2024 r. Dalszy ciąg materiału pod wideo TABELA I. Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników służby więziennej Kategoria zaszeregowania Kwota w złotych 1 2 I 2160-4320 II 2210-4360 III 2260-4380 IV 2320-4420 V 2370-4440 VI 2430-4460 VII 2480-4540 VIII 2530-4680 IX 2600-4720 X 2810-4850 XI 2910-5000 XII 3020-5150 XIII 3140-5340 XIV 3380-5520 XV 3520-5700 XVI 3670-6020 XVII 3990-6530 XVIII 4200-7120 XIX 4430-7820 XX 4760-8860 XXI 9590-11 960 TABELA II. Tabela stawek dodatku funkcyjnego pracowników Służby Więziennej Stawka dodatku funkcyjnego Kwota w złotych 1 2 1 do 360 2 do 510 3 do 660 4 do 820 5 do 970 6 do 1120 7 do 1280 8 do 1530 9 do 1790 10 do 2040 TABELA III. Tabela stanowisk, zaszeregowań i kwalifikacji pracowników Służby Więziennej Lp. Stanowisko Kategoria zaszeregowania Stawka dodatku funkcyjnego Wymagane kwalifikacje*) wykształcenie liczba lat pracy 1 2 3 4 5 6 I. Centralny Zarząd Służby Więziennej A. STANOWISKA KIEROWNICZE 1 Dyrektor Generalny Służby Więziennej XXI do 10 wyższe 9 2 Dyrektor biura XVIII-XX do 9 wyższe 9 główny księgowy Służby Więziennej według odrębnych przepisów 3 Główny księgowy Centralnego Zarządu Służby Więziennej XVII-XIX do 8 według odrębnych przepisów 4 Naczelny lekarz więziennictwa XVII-XIX do 8 według odrębnych przepisów 5 Zastępca dyrektora biura, naczelnik wydziału XVII-XIX do 8 wyższe 8 6 Kierownik zespołu XVI-XVIII do 7 wyższe 7 7 Naczelny kapelan XVI-XVIII do 7 według odrębnych przepisów B. STANOWISKA SAMODZIELNE 1 Doradca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej XVIII-XX - wyższe 9 2 Radca prawny, audytor wewnętrzny XVI-XVIII do 7 według odrębnych przepisów 3 Główny specjalista ds. legislacji XVI-XVIII - wyższe prawnicze 7 główny specjalista, główny rewident, rzecznik prasowy wyższe 4 Specjalista ds. legislacji XV-XVII - wyższe prawnicze 6 starszy rewident wyższe 5 Rewident XIV-XVI - wyższe 4 C. STANOWISKA ADMINISTRACYJNE 1 Starszy specjalista XV-XVII - wyższe 6 2 Specjalista XIV-XVI - wyższe 4 3 Starszy inspektor XIII-XV - wyższe 3 4 Inspektor XII-XIV - wyższe - informatyk średnie 5 Instruktor VII-XII - średnie 6 6 Starszy referent IV-VIII - średnie 3 7 Referent II-VI - średnie - II. Inspektorat Wewnętrzny Służby Więziennej A. STANOWISKA KIEROWNICZE 1 Szef Inspektoratu Wewnętrznego Służby Więziennej XX do 10 wyższe 9 2 Zastępca Szefa Inspektoratu Wewnętrznego Służby Więziennej XIX do 9 wyższe 9 3 Dyrektor Biura Inspektoratu Wewnętrznego Służby Więziennej XVIII do 8 wyższe 9 4 Naczelnik wydziału Inspektoratu Wewnętrznego Służby Więziennej XVII do 8 wyższe 8 5 Kapelan XVI do 7 według odrębnych przepisów B. STANOWISKA ADMINISTRACYJNE 1 Starszy specjalista XV-XVII - wyższe 6 2 Specjalista XIV-XVI - wyższe 4 3 Starszy inspektor XII-XV - wyższe 3 4 Inspektor XII-XIV - wyższe - 5 Informatyk - średnie 6 Instruktor VII-XII - średnie 6 7 Starszy referent IV-VIII - średnie 3 8 Kierowca III-V - według odrębnych przepisów 9 Referent II-IV - średnie - III. Okręgowe Inspektoraty Służby Więziennej A. STANOWISKA KIEROWNICZE 1 Główny księgowy XV-XVIII do 8 według odrębnych przepisów naczelny lekarz B. STANOWISKA SAMODZIELNE 1 Radca prawny, audytor wewnętrzny XV-XVII do 6 według odrębnych przepisów 2 Rzecznik prasowy XV-XVII - wyższe 6 C. STANOWISKA ADMINISTRACYJNE 1 Starszy specjalista XIV-XVI - wyższe 6 2 Specjalista, starszy rewident XII-XIV - wyższe 4 3 Starszy inspektor X-XII - wyższe 3 4 Inspektor, rewident VIII-X - wyższe - informatyk średnie 5 Instruktor VI-IX - średnie 6 6 Starszy referent IV-VIII - średnie 3 7 Referent II-VI - średnie - IV. Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej, ośrodki szkolenia i ośrodki doskonalenia kadr Służby Więziennej A. STANOWISKA KIEROWNICZE 1 Główny księgowy XIV-XVII do 8 według odrębnych przepisów 2 Kierownik: działu, zakładu XIV-XVI do 8 wyższe 5 3 Zastępca kierownika działu XIV-XV do 7 wyższe 5 B. STANOWISKA SAMODZIELNE 1 Radca prawny, audytor wewnętrzny XIII-XVI do 5 według odrębnych przepisów C. STANOWISKA DYDAKTYCZNE 1 Starszy wykładowca XIII-XVI - wyższe, uprawnienia pedagogiczne 6 2 Wykładowca XI-XV - wyższe, uprawnienia pedagogiczne 3 3 Starszy psycholog IX-XIII - wyższe psychologiczne 5 4 Psycholog VII-XII - wyższe psychologiczne - D. STANOWISKA ADMINISTRACYJNE 1 Specjalista IX-XIII - wyższe 5 2 Starszy inspektor VIII-XII - wyższe 3 3 Inspektor VI-VIII - wyższe - informatyk średnie - instruktor 6 4 Starszy referent IV-VIII - średnie 3 5 Referent I-VI - średnie - E. STANOWISKA OCHRONNE 1 Specjalista IX-XIII - wyższe 5 2 Starszy inspektor VIII-XII - wyższe 3 3 Inspektor VI-VIII - wyższe - instruktor średnie 6 4 Starszy referent IV-VIII - średnie 3 5 Referent I-VI - średnie - V. Areszty śledcze i zakłady karne A. STANOWISKA KIEROWNICZE 1 Główny księgowy XIV-XVII do 8 według odrębnych przepisów 2 Kierownik działu XIV-XVI do 8 wyższe 5 3 Zastępca kierownika działu XIV-XV do 7 wyższe 5 B. STANOWISKA SAMODZIELNE 1 Radca prawny, audytor wewnętrzny XIII-XVI do 5 według odrębnych przepisów C. STANOWISKA ADMINISTRACYJNE 1 Specjalista IX-XIII - wyższe 5 2 Starszy inspektor VIII-XII - wyższe 3 3 Inspektor VI-VIII - wyższe - informatyk średnie - instruktor 6 4 Starszy referent IV-VIII - średnie 3 5 Referent I-VI - średnie - D. STANOWISKA PENITENCJARNE 1 Starszy psycholog X-XIV wyższe psychologiczne 6 starszy wychowawca wyższe starszy terapeuta 2 Psycholog VIII-XII - wyższe psychologiczne 3 wychowawca wyższe terapeuta kapelan według odrębnych przepisów 3 Młodszy psycholog VI-VIII - wyższe psychologiczne młodszy wychowawca wyższe młodszy terapeuta E. STANOWISKA OCHRONNE 1 Specjalista IX-XIII - wyższe 5 2 Starszy inspektor VIII-XII - wyższe 3 3 Inspektor VI-VIII - wyższe - instruktor średnie 6 4 Starszy referent IV-VIII - średnie 3 5 Referent I-VI - średnie - *) Wymagania kwalifikacyjne dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy określają odrębne przepisy. Podstawa prawna ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 10 kwietnia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek - Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 586





ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 29 kwietnia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej - Dziennik Ustaw rok 2024 poz. 669



ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 26 kwietnia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków o charakterze stałym do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej - Dziennik Ustaw rok 2024 poz. 670 Zobacz również: Emerytura może być niższa o 20 proc. od świadczenia kompensacyjnego. Zmiany w emeryturach już od 1 wrześnie 2024 r.

