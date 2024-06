Zakaz płacenia gotówką. Unia określiła limit płatności gotówkowych

Ustanowiony zostanie ogólnoeuropejski limit płatności gotówkowych, który wyniesie 10 000 EUR. Tak wynika z unijnego pakietu nowych przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy. Nowy limit gotówkowy ma dotyczyć profesjonalnych uczestników rynku, w tym np. transakcji między przedsiębiorcami a konsumentami.

Rada UE określiła limit płatności gotówkowych na 10 000 EUR, w ramach pakietu nowych przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy

REKLAMA

Rada Unii Europejskiej przyjęła 30 maja br. pakiet nowych przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy. Mają one chronić obywateli UE i unijny system finansowy przed praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. W ramach przyjętego pakietu wszystkie przepisy mające zastosowanie do sektora prywatnego zostaną przeniesione do nowego rozporządzenia mającego bezpośrednie zastosowanie, natomiast dyrektywa będzie dotyczyć organizacji właściwych organów krajowych zwalczających pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu (AML/CFT).

REKLAMA

Nowe rozporządzenie w sposób wyczerpujący harmonizuje przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy – po raz pierwszy w całej UE – i likwiduje tym samym luki prawne dla oszustów. Rozszerza ono przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy na nowe „podmioty zobowiązane” – m.in. większość sektora kryptoaktywów, sektor handlu towarami luksusowymi oraz kluby piłkarskie i agentów piłkarskich. W rozporządzeniu ustanowiono również m.in. surowsze wymogi dotyczące należytej staranności, uregulowano kwestię beneficjentów rzeczywistych i określono limit płatności gotówkowych na 10 000 EUR.

Dyrektywa poprawi organizację krajowych systemów przeciwdziałania praniu pieniędzy, określa bowiem jasne zasady współpracy jednostek analityki finansowej (krajowych organów gromadzących informacje o podejrzanej lub nietypowej działalności finansowej w państwach członkowskich) i organów nadzorczych.

Nowy europejski Urząd ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu (AMLA)

REKLAMA

Unijny nowy pakiet ustanawia również nowy europejski Urząd ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu (AMLA). Urząd ten będzie miał bezpośrednie i pośrednie uprawnienia nadzorcze nad podmiotami zobowiązanymi wysokiego ryzyka w sektorze finansowym. AMLA będzie miał siedzibę we Frankfurcie i rozpocznie działalność w połowie 2025 r.

Ze względu na to, że przestępczość finansowa ma charakter transgraniczny, nowy urząd zwiększy skuteczność ram przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT), ponieważ wraz z krajowymi organami nadzoru utworzy zintegrowany mechanizm. Ma on gwarantować, że podmioty zobowiązane wypełniają swoje obowiązki związane z AML/CFT w sektorze finansowym. AMLA będzie też wspierać sektor niefinansowy, a także koordynować i wspomagaćjednostki analityki finansowej. Oprócz uprawnień nadzorczych oraz w celu zapewnienia przestrzegania przepisów urząd będzie miał możliwość, w przypadkach poważnych, systematycznych lub wielokrotnych naruszeń wymogów mających bezpośrednie zastosowanie, nakładania kar pieniężnych na wybrane podmioty zobowiązane.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Nowa dyrektywa w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy stanowi również, że państwa członkowskie UE udostępniają za pośrednictwem pojedynczego punktu dostępu informacje ze scentralizowanych rejestrów rachunków bankowych, zawierających dane o tym, kto posiada dany rachunek bankowy i gdzie. Ponieważ dyrektywa w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy da dostęp do pojedynczego punktu dostępu wyłącznie jednostkom analityki finansowej, Rada przyjęła dziś odrębną dyrektywę w celu zapewnienia, by krajowe organy ścigania miały dostęp do wspomnianych rejestrów za pośrednictwem pojedynczego punktu dostępu. Dyrektywa ta wprowadza również harmonizację formatu wyciągów bankowych. Taki bezpośredni dostęp i stosowanie przez banki zharmonizowanych formatów to ważne instrumenty w zwalczaniu przestępstw i wysiłkach na rzecz identyfikowania i konfiskowania dochodów z przestępstw.

Rozporządzenie w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy zacznie obowiązywać trzy lata po wejściu w życie

To ostatni etap procedury przyjęcia aktów. Teraz zostaną one opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE i wejdą w życie. Rozporządzenie w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy zacznie obowiązywać trzy lata po wejściu w życie. Na transpozycję niektórych części dyrektywy w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy państwa członkowskie będą miały dwa lata, a w przypadku innych – trzy lata.

Przypomnijmy, że 20 lipca 2021 r. Komisja przedstawiła pakiet projektów ustawodawczych mających zaostrzyć unijne przepisy przeciwko praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT). Na pakiet składają się:

rozporządzenie ustanawiające nowy unijny urząd ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy (AMLA), który będzie miał prawo nakładać sankcje i kary

rozporządzenie będące przekształceniem rozporządzenia o transferach środków pieniężnych, dzięki któremu transfery kryptoaktywów mają być bardziej przejrzyste i w pełni identyfikowalne (przyjętego w maju 2023 r.)

rozporządzenie o obowiązkach sektora prywatnego w kwestii przeciwdziałania praniu pieniędzy dyrektywa o mechanizmach przeciwdziałania praniu pieniędzy na szczeblu krajowym.

Podstawa prawna Rozporządzenie w sprawie ustanowienia Urzędu ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu oraz zmiany rozporządzeń (UE) nr 1093/2010, (UE) nr 1094/2010 i (UE) nr 1095/2010

Rozporządzenie w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu

Dyrektywa w sprawie mechanizmów, które państwa członkowskie powinny wprowadzić w celu zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniająca dyrektywę (UE) 2019/1937 oraz zmieniająca i uchylająca dyrektywę (UE) 2015/849

Dyrektywa w sprawie dostępu do scentralizowanych rejestrów rachunków bankowych (21 maja 2024)

Rozporządzenie w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych i niektórych kryptoaktywów

Źródło: Rada Unii Europejskiej