Wyższe emerytury dla matek. Jest potrzeba uwzględnienia wysiłku kobiet włożonego w wychowanie dzieci przy ustalaniu emerytury

Wyższe emerytury dla matek. Potrzeba kompleksowej polityki rodzinnej, a ona obejmuje także uwzględnienie wysiłku kobiet włożonego w wychowanie dzieci przy ustalaniu emerytury; to jeden z powodów, że kobiety odkładają niższe składki i mają później niższe emerytury - przekonywał prof. Łukasz Hardt, ekonomista z Uniwersytetu Warszawskiego.

Postulat wyższej emerytury dla matek pojawił się podczas dwunastego Zjazdu Dużych Rodzin, czyli środowiska rodziców z co najmniej trojgiem dzieci. O propozycjach dla ustawodawcy, które zaprezentowano w trakcie zjazdu, mówił szef zespołu ekspertów ZDR prof. Marek Kośny z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Zaproponowane zmiany w prawie miałyby pomóc dodatkowo w utrzymaniu wielodzietnych rodzin.

Jest potrzeba uwzględnienia wysiłku kobiet włożonego w wychowanie dzieci przy ustalaniu emerytury

Prof. Łukasz Hardt, ekonomista z Uniwersytetu Warszawskiego przekonywał podczas zjazdu, że potrzeba kompleksowej polityki rodzinnej, a ona obejmuje także uwzględnienie wysiłku kobiet włożonego w wychowanie dzieci przy ustalaniu emerytury; to jeden z powodów, że kobiety odkładają niższe składki i mają później niższe emerytury. Prof. Hardt zauważył jednocześnie, że "nie załatwimy polityki rodzinnej pieniędzmi". "Znaczenie ma też kultura, a do tego obecna niepewność ekonomiczna czy choćby wojna w Ukrainie. Tych przyczyn jest więcej" - wskazywał.

Dyskusji o wielodzietnych rodzinach przysłuchiwał się wicepremier, szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, który sam spełnia wymagania rodziny "Trzy Plus", a w Tomaszowie otrzymał symboliczną Kartę Dużych Rodzin - bo z chwilą, kiedy urodziło mu się trzecie dziecko, formalnie zyskał prawo ubiegania się o członkostwo w stowarzyszeniu dużych rodzin. Symbolicznie otrzymał też podczas zjazdu funkcję "ministra obrony rodziny". "Teraz spotykam się z wami jak równy z równym" - skomentował wicepremier, który - jako minister pracy i polityki społecznej - dziesięć lat temu prezentował w Sejmie projekt ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Iloraz podatkowy do rozliczeń PIT. To rozwiązanie uzależnia poziom obciążeń podatkowych od struktury gospodarstwa domowego

"Chodzi o wprowadzenie ilorazu podatkowego do rozliczeń PIT. To rozwiązanie uzależnia poziom obciążeń podatkowych od struktury gospodarstwa domowego. Teraz podatnik, niezależnie od liczby osób na utrzymaniu, ma to samo obciążenie niezależnie od tego, czy jest to osoba samotna bez rodziny, czy ma na utrzymaniu niepracującego małżonka i troje dzieci" - tłumaczył prof. Marek Kośny z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Według niego to fundamentalna niesprawiedliwość, która tylko częściowo jest łagodzona przez ulgę na dziecko i przez możliwość preferencyjnego opodatkowania rodzica z czwórką i większą liczbą dzieci. Zdaniem ekspertów ZDR nie ma rozwiązania systemowego uwzględniającego wysokość podatku od liczby osób w gospodarstwie domowym, a system nie dostrzega rodzin z mniejsza liczbą dzieci, więc trzeba wprowadzić systemowe rozwiązanie podobne to istniejącego obecnie wspólnego opodatkowania małżonków.

Zjazd Dużych Rodzin w Tomaszowie Mazowieckim, z debatą o problemach rodzin wielodzietnych

W trzydniowym dwunastym Zjeździe Dużych Rodzin w Tomaszowie Mazowieckim wzięło udział około 700 osób, w tym 500 dzieci; odbyły się debaty o problemach rodzin wielodzietnych, animacje i pikniki przygotowane przez gminę Tomaszów Mazowiecki. Związek Dużych Rodzin wybrał nowe władze. Szefem ponownie wybrany został Radosław Waszkiewicz, prywatnie ojciec 5 dzieci, a po rezygnacji Andrzeja Wacha - wieloletniego wiceprezesa i założyciela stowarzyszenia - do zarządu ZDR weszła pochodząca z Rawy Mazowieckiej Anna Przerwa, prywatnie mama siedmiu córek.

Organizatorem XII Zjazdu Dużych Rodzin był Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus”, a współorganizatorem Miasto Tomaszów Mazowiecki. Trzydniowe wydarzenie objęte było patronatem honorowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy i Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy.