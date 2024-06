225 euro na hektar, maksymalnie 1125 euro na gospodarstwo. Można już składać wnioski. Płatność dla małych gospodarstw rolnych 2024

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że 18 czerwca 2024 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (Dz. U. poz. 885). Przepisy ustawy wdrażają na lata 2024-2027, w ramach płatności bezpośrednich, dwie nowe płatności: Płatność dla małych gospodarstw oraz Płatność do ekoschematu Grunty wyłączone z produkcji. Zmiany w zakresie możliwości wnioskowania o przyznanie tych płatności zostały już wprowadzone do aplikacji eWniosekPlus. Wnioski można składać do 31 sierpnia 2024 r.

Płatność dla małych gospodarstw – warunki przyznawania

Płatność do ekoschematu Grunty wyłączone z produkcji – warunki przyznawania

Jak składać wnioski Płatność dla małych gospodarstw – warunki przyznawania Płatność dla małych gospodarstw jest przyznawana rolnikom posiadającym gospodarstwa o powierzchni do 5 ha użytków rolnych. Kwota wsparcia wyniesie równowartość 225 EUR/ha, tj. maksymalnie 1 125 EUR/gospodarstwo. REKLAMA Ważne Płatność dla małych gospodarstw zastępuje wszystkie rodzaje płatności bezpośrednich, w tym ekoschematy. Dodatkowo, rolnicy ubiegający się o tę płatność będą mogli wnioskować o przyznanie przejściowego wsparcia krajowego (tj. uzupełniającą płatność podstawową lub płatność niezwiązaną do tytoniu) oraz płatności obszarowe w ramach II filaru WPR (tj. płatności ONW, płatności ekologiczne, płatności rolno-środowiskowo-klimatyczne, płatności zalesieniowe) – jeżeli spełniają warunki przyznania tej płatności. Płatność do ekoschematu Grunty wyłączone z produkcji – warunki przyznawania Płatność do ekoschematu Grunty wyłączone z produkcji jest przyznawana:

1) za wyłączenie z produkcji gruntów ornych, przy czym na gruntach tych obowiązuje zakaz prowadzenia produkcji rolnej (w tym zakaz wypasu i koszenia) oraz zakaz stosowania środków ochrony roślin;

2) do powierzchni nie większej niż 4% powierzchni gruntów ornych w gospodarstwie.



Płatność w ramach ekoschematu Grunty wyłączone z produkcji nie przysługuje do gruntów ugorowanych w ramach realizacji zobowiązań w zakresie Pakietu 1. Rolnictwo zrównoważone PROW 2014-2020 oraz zobowiązań w zakresie płatności ekologicznych PROW 2014-2020 i PS 2023-2027 z uwagi na możliwość uzyskania płatności do tych gruntów w ramach tych zobowiązań. Jak składać wnioski Wnioski o przyznanie Płatności dla małych gospodarstw oraz Płatności do ekoschematu Grunty wyłączone z produkcji za 2024 r. można składać w terminie do 31 sierpnia 2024 r. w aplikacji eWniosekPlus za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych.



Szczegółowe informacje zostały zamieszczone na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Podstawa prawna: Ustawa z 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (Dz. U. 2024 poz. 261 z późn. zm.).