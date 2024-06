Nadchodzi koniec parkowania na chodnikach? Szykują się zmiany, ale czy już w 2025 r.? Sprawdź, co dzieje się w tej sprawie.

Czy nadchodzi koniec parkowania na chodnikach? Ta sprawa niezmiennie budzi emocje. Zainteresował się nią Rzecznik Praw Obywatelskich. Aktywiści proponują na postój pojazdu na drodze dla pieszych tylko w miejscach wyznaczonych.

Parkowanie a zapewnienie możliwości swobodnego poruszania się pieszych

Parkowanie na chodnikach to temat, który budzi wiele emocji zarówno wśród kierowców, jak i pieszych. Nie da się ukryć, że rosnąca liczba samochodów sprawia, że parkowanie, czy to w centrach miast, czy na osiedlach, staje się wyzwaniem. Naturalną konsekwencją braku dostępnych miejsc parkingowych jest to, że kierowcy coraz częściej korzystają z przestrzeni przeznaczonej dla pieszych. I choć przepisy dopuszczają taką możliwość, to jednak stawiają warunki, które muszą być spełnione, aby takie działanie można było uznać za zgodne z prawem. Podstawowym kryterium jest oczywiście, mówiąc w uproszczeniu, zapewnienie możliwości swobodnego poruszania się pieszych. Niestety kierowcy nie dbają o przestrzeganie zasad, co często istotnie utrudnia pieszym funkcjonowanie w przestrzeni miejskiej i rodzi niemałą frustrację.

Postój pojazdu na drodze dla pieszych tylko w miejscach wyznaczonych

Jak się okazuje, problemem zainteresował się Rzecznik Praw Obywatelskich, który zwrócił się do Ministerstwa Infrastruktury z pytaniem o możliwość wprowadzenia zakazu parkowania aut na chodnikach w miastach.

W sprawie aktywnie działa ruch społeczny Miejska Agenda Parkingowa, którego jednym z postulatów jest wprowadzenie zmian w art. 47 ust. 1 i 2 ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, zgodnie z którym dopuszcza się zatrzymanie lub postój na drodze dla pieszych kołami jednego boku lub przedniej osi pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t, pod warunkiem że:

1) na danym odcinku jezdni nie obowiązuje zakaz zatrzymania lub postoju;

2) szerokość chodnika jest nie mniejsza niż 1,5 m i nie utrudni ruchu pieszych;

3) pojazd umieszczony przednią osią na drodze dla pieszych nie tamuje ruchu pojazdów na jezdni.

Ustęp drugi tego przepisu przewiduje, że dopuszcza się, przy zachowaniu powyżej wskazanych warunków zatrzymanie lub postój na drodze dla pieszych przy krawędzi jezdni całego samochodu osobowego, motocykla, motoroweru lub wózka rowerowego. Inny pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t może być w całości umieszczony na drodze dla pieszych tylko w miejscu wyznaczonym odpowiednimi znakami drogowymi.

Aktywiści proponują, aby zmienić przepisy w ten sposób, że będą zezwalały na postój pojazdu na drodze dla pieszych tylko w miejscach wyznaczonych do postoju za pomocą stosownych znaków drogowych lub odpowiedniej infrastruktury drogowej. Takie rozwiązanie praktycznie uniemożliwiłoby parkowanie całych samochodów na drogach dla pieszych.

Sprawą zainteresował się Rzecznik Praw Obywatelskich

Jak poinformowano na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich, Dyrektor Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego BRPO Piotr Mierzejewski zwrócił się do Dyrektor Departamentu Transportu Drogowego MI Renaty Rychter o ustosunkowanie się do postulatu Miejskiej Agendy Parkingowej. Poprosił także o poinformowanie, czy w ocenie resortu zaproponowana nowelizacja spowoduje zmniejszenie utrudnień w poruszaniu się pieszych po chodnikach, związanych z nieprawidłowym parkowaniem pojazdów, co pozwoli przechodniom na swobodne przemieszczanie się tą częścią drogi dla pieszych.