Rower dla każdego: Dopłaty do zakupu rowerów elektrycznych. Z dotacji będą mogły skorzystać indywidualne osoby, przedsiębiorcy i samorządy

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planuje dopłaty do zakupu rowerów elektrycznych. W ramach programu „Mój rower elektryczny” planowane jest dofinansowanie zakupu ponad 46000 szt. pojazdów. Beneficjentami programu będą osoby fizyczne, przedsiębiorcy oraz jednostki samorządu terytorialnego.

Nowy program "Mój rower elektryczny"

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przedstawił do konsultacji społecznych projekt programu „Mój rower elektryczny”. Program przewiduje dotacje do zakupu nowych rowerów elektrycznych, w tym także cargo i wózków rowerowych. Konsultacje potrwają do 18 lipca 2024 r.

Program realizowany będzie w latach 2025-2029, w tym:

zobowiązania, rozumiane jako zawieranie umów, podejmowane będą do 30 czerwca 2029 r.;

środki wydatkowane będą do 31 grudnia 2029 r.

NFOŚiGW zakłada, że przeznaczy na dofinansowania aż 300 mln zł.

Dofinansowanie do zakupu roweru elektrycznego

Projektowany program przewiduje dofinansowanie do zakupu roweru elektrycznego w wysokości do 50 proc. i nie więcej niż:

5 tys. zł w przypadku rowerów elektrycznych;

w przypadku rowerów elektrycznych; 9 tys. zł w przypadku elektrycznych rowerów cargo i wózków rowerowych.

Z dofinansowania będą mogły skorzystać osoby indywidualne, samorządy oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą oznaczoną PKD:

49.41.Z - transport drogowy towarów;

53.10.Z - działalność pocztowa objęta obowiązkiem świadczenia usług powszechnych (operatora publicznego);

53.20.Z - pozostała działalność pocztowa i kurierska;

77.21.Z - wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego.

Nabór wniosków o dofinansowanie

Nabór wniosków odbywać się będzie w trybie ciągłym w latach 2025-2029 lub do wyczerpania środków.

Sposób składania i rozpatrywania wniosków określony zostanie w dokumentach naboru, które zamieszczone będą na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Jakie rowery będą dofinansowane?

Do dofinansowania będzie można zgłaszać zakup nowego roweru oraz roweru cargo o szerokości do 0,9 m, a także nowego wózka rowerowego o szerokości powyżej 0,9 m. Musi to być pojazd poruszany siłą mięśni osoby nim jadącej, wyposażony w uruchamiany naciskiem na pedały pomocniczy napęd elektryczny, którego moc wyjściowa zmniejsza się stopniowo i spada do zera po przekroczeniu prędkości 25 km.

To nie są wszystkie warunki, które musi spełniać rower. Ponadto:

pojazd musi być wyposażony w akumulator w technologii litowo-jonowej lub podobnej, o pojemności minimum 10Ah, umieszczony w sposób utrudniający jego wyciągnięcie osobom postronnym;

minimalny zasięg jazdy ze wspomaganiem musi wynosić 50 km,

powinien mieć możliwość ładowania baterii przy pomocy domowego gniazdka elektrycznego.

Źródło:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej