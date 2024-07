Zakaz rodzinnych wyjazdów w trakcie roku szkolnego. Co o tym sądzą rodzice? Ciekawe wyniki sondażu

Niedawno rodziców zbulwersowała wypowiedź wiceminister K. Lubnauer na temat wyjazdów z dziećmi w trakcie roku szkolnego. Jej zdaniem w wielu krajach rodzic wyjeżdżający z dzieckiem na wakacje w ciągu roku szkolnego może być zatrzymany na lotnisku. Lubnauer przyznała też, że MEN przygląda się temu, jakie rozwiązania przyjąć, żeby rodzice rozumieli, że obowiązek szkolny oznacza obowiązek szkolny. A co sądzą rodzice o zakazie wyjazdu z dziećmi podczas roku szkolnego?

Co to jest obowiązek szkolny?

Przypomnijmy, że według przepisów nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18. roku życia.

Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18. roku życia. Obowiązek szkolny spełnia się przez uczęszczanie do szkoły.

Czy coś grozi za nierealizowanie obowiązku szkolnego? Oczywiście, że tak. W razie nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka na co najmniej 50 proc. zajęć w miesiącu, rodzice muszą liczyć się z możliwością otrzymania pisemnego upomnienia, a jeśli to nie poskutkuje - kary pieniężnej.

Czy wyjazdy podczas roku szkolnego powinny być zakazane?

Katarzyna Lubnauer, wiceminister MEN, w rozmowie z Radiem ZET została zapytana o rodzinne wyjazdy w trakcie roku szkolnego i przestrzeganie w tym kontekście obowiązku szkolnego przez rodziców. Jak podało TVN24, wiceminister przyznała, że do resortu docierają głosy nauczycieli i dyrektorów szkół, że rodzice traktują szkołę jako miejsce, gdzie dziecko może chodzić albo może nie chodzić. Jej zdaniem obserwowana dowolność wyboru ze strony rodziców, jak wiele dni w szkole dziecko ma spędzać zwiększyła się po pandemii COVID-19.

Na pytanie, czy rodziny nie powinny wyjeżdżać na urlopy w trakcie roku szkolnego, Lubnauer odpowiedziała, że nie powinny i każdy zdaje sobie sprawę, że jest to szkodą dla dziecka, jeśli przez 2 tygodnie nie chodzi do szkoły. Jej zdaniem w wielu krajach mamy taką sytuację, że jeśli rodzic chciałby wyjechać z dzieckiem na wakacje w ciągu roku szkolnego, to mogą go nawet zatrzymać na lotnisku.

Lubnauer przyznała, że jej resort na razie przygląda się temu, jakie rozwiązania przyjąć, żeby rodzice rozumieli, że obowiązek szkolny oznacza obowiązek szkolny.

Co rodzice sądzą o zakazie wyjazdów?

Kwestia zakazu wyjazdów z dziećmi w trakcie roku szkolnego byłą przedmiotem sondażu przeprowadzonego przez IBRiS dla Radia ZET. Z sondażu wynika, że najwięcej, bo 86 proc. przeciwników zakazu jest wśród osób, które mają troje lub więcej dzieci. Wprowadzenia restrykcji nie chce 73 proc. rodziców z dwójką uczniów w domu i 77 proc. tych, którzy mają jedno dziecko.

Na pytanie, „czy dzieci w wieku szkolnym powinny mieć zakaz wyjazdu na wakacje/urlop z rodzicami w trakcie roku szkolnego?”, 13,1 proc. ankietowanych odpowiedziało zdecydowanie "tak", raczej "tak" - 17,1 proc., a raczej "nie" - 21,6 proc., zdecydowanie "nie" zaś 38,7 proc., natomiast "nie wiem/trudno powiedzieć" - 9,5 proc.

Najwięcej przeciwników wprowadzenia ograniczeń jest wśród wyborców partii opozycyjnych, czyli głosujących na PiS lub Konfederację - 59 proc. Przeciw ograniczeniom jest 50 proc. zwolenników obozu rządzącego. Na wyjazdy dzieci w trakcie roku szkolnego nie zgadza się 40 proc. sympatyków KO, Trzeciej Drogi i Lewicy, oraz 28 proc. głosujących na PiS lub Konfederację - podano.

Wprowadzenia zakazu nie chce większość kobiet (65 proc.), jak i mężczyzn (56 proc.).