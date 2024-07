Bon energetyczny nie tylko w 2024 r.? Do tego 500 zł za 1 MWh dla gospodarstw domowych i 693 zł dla małych firm. Kto skorzysta?

Bon energetyczny również w 2025 r.? Do tego 500 zł za 1 MWh dla gospodarstw domowych i 693 zł dla małych firm. Czy również w przyszłym roku będą dostępne takie koła ratunkowe? Znamy stanowisko resortu klimatu i środowiska.

Bon energetyczny kołem ratunkowym

Ceny prądu i gazu wzrosły od 1 lipca 2024 r. A raczej, nie tyle wzrosły, ile zostały odmrożone. Szacuje się, że dla przeciętnego gospodarstwa domowego będzie to oznaczało wzrost kosztów z tego tytułu o ok. 20 proc. I choć nie brzmi to jak „rachunek grozy”, to nie ma pewności co do tego, że te szacunki są prawidłowe.

Kołem ratunkowym dla gospodarstw domowych ma być w tym zakresie bon energetyczny. Już niedługo, bo od 1 sierpnia 2024 r. będzie można składać wnioski o jego przyznanie. Będą na to aż dwa miesiące, bo ich przyjmowanie zakończy się dopiero 30 września 2024 r. Bon będzie przysługiwał każdemu gospodarstwu domowemu spełniającemu kryterium dochodowe i będzie przyznawany na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2024 r. Jednak już teraz mówi się o planach przyznawania go również w 2025 roku. To przedłużenie to jednak nie wszystko. Kolejna propozycja resortu klimatu i środowiska to utrzymane cen na poziomie tegorocznych, czyli 500 zł za 1 MWh dla gospodarstw domowych i 693 zł dla małych firm i odbiorców ze sfery publicznej. Póki co, jedynym narzędziem walki z ubóstwem energetycznym jest jednak wyczekiwany przez wiele osób bon energetyczny.

Gospodarstwo domowe musi spełnić kryterium dochodowe

Bon energetyczny będzie wypłacany jednorazowo, a jego wysokość będzie uzależniona od liczby osób w gospodarstwie domowym. Dla jednoosobowego gospodarstwa domowego będzie on wynosił 300 zł, dla gospodarstwa 2–3 osobowego 400 zł, dla 4–5 osobowego – 500 zł, a dla sześcio i więcej osobowego – 600 zł. W przypadkach, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i to jest wpisane lub zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, bon ma mieć wyższą wartość – wzrośnie ona o 100 proc. i będzie wynosiła od 600 zł do 1200 zł. Kryterium dochodowe, które musi być w tym wypadku spełnione, to 2500 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym albo 1700 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Co ważne, będzie w tym wypadku obowiązywała zasada złotówka za złotówkę, co oznacza, że bon energetyczny będą mogły uzyskać również gospodarstwa domowe przekraczające kryterium dochodowe, ale w takich przypadkach kwota bonu będzie pomniejszana o kwotę przekroczenia.