Wzrost o 234 zł i 223 zł. Już od 1 stycznia 2025 r. Więcej osób dostanie świadczenia z pomocy społecznej. Czy będą coroczne wzrosty?

Więcej osób dostanie świadczenia z pomocy społecznej. A to za sprawą planowanego wzrostu kryteriów dochodowych – o 30 i 37 proc., czyli o 234 zł i 223 zł. Już od 1 stycznia 2025 r. Czy będą coroczne wzrosty?

Kryteria dochodowe wpływają na krąg beneficjentów pomocy społecznej

Jednym z najważniejszych elementów systemu pomocy społecznej są kryteria dochodowe, które wpływają na to, jak szeroki będzie krąg jej beneficjentów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami kryteria te są weryfikowane co 3 lata, co w obecnej rzeczywistości gospodarczej sprawia, że osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej mogą łatwo stracić do nich prawo. Aby to zobrazować, wystarczy wskazać, że 1 stycznia 2022 r., czyli w dniu ostatniej weryfikacji kryteriów dochodowych, minimalne wynagrodzenie za pracę wynosiło 3010 zł, a minimalna stawka godzinowa 19,70 zł. W drugiej połowie 2024 r. kwoty te wynoszą odpowiednio 4300 zł i 28,10 zł. Nie dziwi więc fakt, że wiele osób czeka na efekty weryfikacji, które powinny zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2025 r.

Jak poinformowało MRPiPS, zgodnie z jego propozycją, dla osoby samotnie gospodarującej kryterium miałby wynosić od nowego roku 1010 zł, a dla osoby w rodzinie 823 zł. Taka propozycja zostanie skierowana do Rady Dialogu Społecznego.

Jak z tego wynika, kryterium dla osoby samotnie gospodarującej wzrośnie o 30 proc., a dla osoby w rodzinie o 37 proc. Zmiany te wpłyną na podwyższenie kwot świadczeń pieniężnych związanych z ustawą o pomocy społecznej, np. pomoc pieniężna na usamodzielnienie wzrośnie z 1837 zł do 2 066 zł, a maksymalny zasiłek stały z 1000 zł do 1229 zł.

Weryfikacja co rok, czy co 3 lata?

Choć co do zasady kryteria dochodowe podlegają weryfikacji co 3 lata, z uwzględnieniem wyniku badań progu interwencji socjalnej, to jednak ustawa pozwala dokonywać weryfikacji również co rok. Mimo rosnącej w ostatnich latach inflacji i trudnej sytuacji domowych budżetów, rząd nie zdecydował się na skorzystanie z tej możliwości. Bazując na tym doświadczeniu, w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jest analizowana możliwość zmian mających na celu wprowadzenie corocznej, obowiązkowej weryfikacji.

Warto pamiętać, że propozycja MRPiPS nie kończy sprawy podwyżki kryteriów dochodowych. Ich ostateczne ustalenie jest uzależnione od przebiegu uzgodnień z Radą Dialogu Społecznego. Termin ich zakończenia upływa 15 czerwca. Jeżeli Rada uzgodni zaproponowane kryteria w przewidzianym terminie, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego ogłosi je w drodze obwieszczenia do 15 lipca. Jeżeli jednak nie zostaną one ustalone przez Radę, to na Radzie Ministrów będzie ciążył obowiązek ustalenia ich w drodze rozporządzenia. Również w tym przypadku terminem granicznym jest 15 lipca.