Strażnicy miejscy już zatrzymują kierowców. Ich samochody są wykluczone, wyświetlają się na czerwono w strefie czystego transportu

Od początku lipca strażnicy miejscy pouczyli już kilkudziesięciu kierowców, którzy wjechali do strefy czystego transportu w Warszawie nieuprawnionym autem. System widzi, które samochody są dopuszczone do ruchu w strefie czystego transportu, a które nie.

Strefa czystego transportu w Warszawie już funkcjonuje. Strażnicy miejscy kontrolują samochody, które wyświetlają się na czerwono

Kontrole prowadzone są przez wspólny patrol strażników miejskich i pracowników ZDM. Ci ostatni odpowiadają za rozstawienie sprzętu, czyli kamery podłączonej do komputera podłączonego do bazy CEPiK. "System widzi, które samochody są dopuszczone do ruchu w strefie czystego transportu. Te wyświetlają się na zielono. Samochody, które nie powinny wjeżdżać do SCT, wyświetlają się na czerwono" – wyjaśnia st. insp. Jerzy Jabraszko ze stołecznej straży miejskiej.

REKLAMA

REKLAMA

Przypomnijmy, że od 1 lipca 2024 roku w Warszawie obowiązuje strefa czystego transportu (SCT). Obejmuje ona większość Śródmieścia i fragmenty otaczających je dzielnic. W ten sposób miasto chce ograniczyć ilość zanieczyszczeń powietrza i poprawić stan zdrowia mieszkańców.

Do strefy nie mają już prawa wjazdu pojazdy z silnikiem benzynowym (w tym LPG) starsze niż 27 lat lub niespełniających normy euro 2 i pojazdy z silnikiem Diesla (w tym LPG) starsze niż 19 lat lub niespełniające normy euro 4. Na stronie ZDM https://zdm.waw.pl/sprawy/strefa-czystego-transportu/ jest zakładka "Sprawdź swój pojazd". Można tam się dowiedzieć, czy pojazd ma prawo wjechać do strefy.

System SCT będzie się zmieniał, co oznacza, że w kolejnych latach mniej samochodów będzie mogło wjechać do centrum stolicy

REKLAMA

Stołeczny ratusz przekazał, że wymagania stawiane samochodom będą systematycznie zaostrzane co dwa lata. Począwszy od 2026 r., pojazdy będą musiały podlegać następującym wymogom: pojazd z silnikiem benzynowym (w tym LPG) będzie musiał spełniać normę euro 3 lub być wyprodukowany nie wcześniej niż w 2000 r. (tj. maksymalny wiek pojazdu w roku wdrożenia – 26 lat), a pojazd z silnikiem Diesla (w tym LPG) będzie musiał spełniać normę przynajmniej euro 5 lub być wyprodukowany nie wcześniej niż w 2009 r. (tj. maksymalny wiek pojazdu w roku wdrożenia – 17 lat).

Granice strefy pokrywają się z głównymi drogami i liniami kolejowymi. Wyznaczają je: al. Prymasa Tysiąclecia, Al. Jerozolimskie, Trasa Łazienkowska, al. Stanów Zjednoczonych, ul. Wiatraczna, a następnie tory kolejowe wzdłuż północnej obwodnicy kolejowej aż do al. Prymasa Tysiąclecia. Ulice stanowiące granice nie są objęte strefą.

Dalszy ciąg materiału pod wideo