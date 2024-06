Od 1 lipca rusza Strefa Czystego Transportu. Nie przegap, złóż wniosek o wyłączenie samochodu spod obostrzeń

Strefa Czystego Transportu w Warszawie będzie obowiązywała już od 1 lipca 2024 r. "Na ten moment dostaliśmy 2,2 tys. wniosków o wyłączenie spod obostrzeń strefy" - tak poinformował nasz portal Jakub Dybalski, rzecznik prasowy ZDM. SCT to zakaz wjazdu dla aut benzynowych starszych niż 1997 r. oraz z silnikiem Diesla starszych niż 2005 r., ale jest też kilka rodzajów wyłączeń.

Już od 1 lipca 2024 roku w stolicy zacznie działać Strefa Czystego Transportu (SCT). Trwa już kampania informacyjna i ustawiane jest oznakowanie. Kierowcy mogą też szybko sprawdzić swoje auta pod kątem zgodności z wymogami strefy. To ważne, bo aż 97 proc. posiadaczy aut nie musi się przejmować żadnymi ograniczeniami czy naklejkami.

REKLAMA

Strefa Czystego Transportu w Warszawie, czyli zakaz wjazdu dla aut benzynowych starszych niż 1997 r. oraz z silnikiem Diesla starszych niż 2005 r., ale jest też kilka rodzajów wyłączeń

REKLAMA

Strefa Czystego Transportu - jak wyjaśnia warszawski ZDM - dotyczyć będzie w pierwszym etapie stosunkowo niewielkiej liczby pojazdów. Jednak już teraz przyniesie wymierne efekty w poprawie jakości powietrza, a tym samym zdrowia mieszkanek i mieszkańców miasta. Zakaz wjazdu dotyczyć będzie aut benzynowych starszych niż 1997 r. oraz z silnikiem Diesla starszych niż 2005 r. Szacunki pokazują, że wymogów SCT obowiązujących od 1 lipca nie spełnia tylko około 3 proc. pojazdów poruszających się po Warszawie.

Przy tym około połowa z tych 3 procent to auta kwalifikujące się do jednego z kilku rodzajów tzw. wyłączeń od zasad przewidzianych ustawowo lub ustanowionych przez Radę Warszawy. Po uwzględnieniu tych danych wciąż prognozowany jest znaczny spadek emisji szkodliwych substancji – tlenków azotu o 11 procent i pyłów zawieszonych o 20 procent.

Jak sprawdzić samochód, czy spełnia wymogi SCT? Warto to zrobić przed 1 lipca

REKLAMA

Centrum informacji o Strefie Czystego Transportu stanowi miejska strona um.warszawa.pl/SCT,otwiera się w nowej karcie a informację przez telefon najlepiej uzyskać pod numerem 19 115. Za jej pośrednictwem, lub od razu pod adresem SprawdzSCT.zdm.waw.plotwiera się w nowej karcie, można też przejść do prostego i szybkiego formularza, który odpowiada na najważniejsze pytania mieszkańców, przyjezdnych i przedsiębiorców.

Na bazie podstawowych informacji o pojeździe (obowiązkowo rok produkcji i rodzaj paliwa oraz opcjonalnie norma emisji spalin) formularz podaje informację czy samochód spełnia wymogi SCT. Cała operacja sprawdzenia zajmuje dosłownie pół minuty. Jeśli w toku weryfikacji okaże się, że pojazd spełnia wymogi strefy, to nic więcej nie trzeba już robić. Taki samochód nie ma obowiązku posiadać jakiejkolwiek nalepki, a kierowca nie musi składać żadnych wniosków. W takiej właśnie sytuacji jest aż 97 proc. kierowców jeżdżących po Warszawie.

A co, jeśli w toku weryfikacji okaże się, że pojazd nie spełnia wymogów strefy? Wówczas program poinformuje jakie ewentualne kroki można podjąć dalej.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Trzy podstawowe rodzaje wyłączeń dla osób fizycznych to:

zameldowanie w Warszawie i rozliczanie tu podatków;

bycie seniorem (ukończone 70 lat), bez dodatkowych wymogów;

posiadanie europejskiej karty parkingowej dla osób z niepełnosprawnością.

Wniosek o nalepkę, potwierdzającą prawo do wyłączenia, można następnie złożyć przez internet za pomocą tej strony um.warszawa.pl/SCTotwiera się w nowej karcie. Za obsługę całego procesu odpowiada ZDM.

Karany jest wjazd do Strefy Czystego Transportu bez uprawnień. To właśnie stosowne uprawnienie będzie sprawdzała Straż Miejska kontrolując kierowców

Dla osób, które wolą załatwić sprawę osobiście, ZDM przygotowało również możliwość złożenia wniosku fizycznie – w punkcie przy ul. Chmielnej 124 (wejście od ul. Żelaznej)otwiera się w nowej karcie. Działa on od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-20:00. Okazało się już, że zdecydowana większość mieszkańców, którzy odwiedzili centrum w zeszłym tygodniu dowiedziało się, że nie muszą składać żadnego wniosku, bo ich auto spełnia wymogi strefy.

Informacji o strefie, w tym telefonicznie, udziela również Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19115, którego pracownicy odbyli dodatkowo cykl szkoleń, aby jak najlepiej służyć pomocą w sprawach związanych z funkcjonowaniem SCT. Przepisy nie wskazują żadnej kary za brak nalepki. Karany jest wjazd do strefy czystego transportu bez uprawnień. To właśnie stosowne uprawnienie będzie sprawdzała Straż Miejska kontrolując kierowców.

"Stolica stanowić będzie swoisty poligon doświadczalny dla praktycznego funkcjonowania polskich przepisów o SCT. Z doświadczeń Warszawy czerpać będą inne miasta, które również mają obowiązek wprowadzenia strefy, a także Ministerstwo Klimatu i Środowiska – odpowiadające za formalne ramy tego przedsięwzięcia" – mówi Łukasz Puchalski, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich.

Warszawa od lat aktywnie uczestniczy w przygotowaniach do wprowadzenia stref czystego transportu w Polsce. Na każdym możliwym etapie stolica składała swoje uwagi i propozycje to zapisów ustawy oraz precyzującego ją rozporządzenia. "Dzielimy się również z rządzącymi na bieżąco naszymi spostrzeżeniami i propozycjami uproszczenia całego procesu, w tym dotyczącymi nalepek na samochody. Postulaty, m.in. w sprawie zmiany wzoru nalepki, zostały przesłane do MKiŚ również w lutym oraz ponownie w maju tego roku. Na początku czerwca Ministerstwo zapowiedziało, że wzór ten rzeczywiście zostanie zmienionyotwiera się w nowej karcie" – dodaje dyrektor Łukasz Puchalski.

Ruszyła miejska akcja informacyjna dotycząca SCT

Już ruszyła miejska akcja informacyjna dotycząca SCT. W Warszawie na stałe zostaną też zamontowane dodatkowe znaki, które nie są wymagane przepisami. To informacyjne tablice wyprzedzające znajdujące się na skrzyżowaniach oddalonych od granicy strefy. Pozwolą kierowcom na ewentualną zmianę trasy, jeśli ich sytuacja tego wymaga.

Nadzór nad przestrzeganiem zasad strefy leży w kompetencjach policji oraz stołecznej Straży Miejskiej. W ramach współpracy ZDM i Straży Miejskiej, do kontroli prowadzonych przez miasto, zostanie wykorzystany system przenośnych kamer. To pilotaż z opcją rozbudowy i rozszerzenia.