Program Dobry Start: Do ZUS wpłynęło około 1,5 mln wniosków o świadczenie 300 plus

Od 1 lipca 2024 r. ZUS przyjmuje wnioski o świadczenie z programu Dobry Start. Dotychczas rodzice złożyli prawie 1,5 mln wniosków na ponad 2 mln dzieci. W 2023 r. ZUS przyznał świadczenie dla prawie 4,6 mln dzieci.

300 plus - świadczenie z programu Dobry Start

1 lipca 2024 r. ruszył nabór wniosków o świadczenie z programu Dobry Start. W ramach programu rodzice mogą otrzymać raz w roku 300 zł na zakup wyprawki szkolnej, czyli na przykład na zakup podręczników, zeszytów czy przyborów szkolnych.

Dodatek przysługuje na każde uczące się w szkole dziecko w wieku od 7 do 20 lat, a jeśli ma orzeczoną niepełnosprawność, to do ukończenia 24 lat.

- Stale przybywa wniosków o Dobry Start. Mamy już ich około 1,5 mln. Obejmują one ponad 2 mln dzieci. ZUS przyznał już pierwsze świadczenia. Pod koniec lipca lub na początku sierpnia rodzice otrzymają pierwsze przelewy na konta – przekazał Paweł Żebrowski, rzecznik ZUS.

W ubiegłym roku w całej Polsce ZUS dla prawie 4,6 mln dzieci wypłacił 1 mld 38 mln zł tzw. wyprawki szkolnej. Rzecznik zwrócił uwagę, że nie warto zwlekać ze złożeniem wniosku o 300 plus.

- Jeśli robimy to do końca sierpnia, to wypłaty świadczenia możemy się spodziewać najpóźniej do 30 września – wyjaśnił.

Jak złożyć wniosek o świadczenie?

Złożenie wniosku po 30 listopada 2024 r. będzie możliwe tylko wtedy, gdy dziecko powyżej 20. roku życia uzyska orzeczenie o niepełnosprawności po 30 listopada. Żebrowski podkreślił, że najprostszym i najszybszym sposobem złożenia wniosku o tzw. 300 plus jest aplikacja mZUS, którą można pobrać bezpłatnie ze sklepów Google Play i App Store.

Aby aktywować aplikację mobilną ZUS, należy połączyć ją ze swoim profilem na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Rodzice, którzy nie mają konta na PUE ZUS, wniosek o świadczenie mogą złożyć przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia.