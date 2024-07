Apel krwiodawców wysłuchany. Będzie elastyczny przelicznik donacji składników krwi

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o publicznej służbie krwi. Zmiany przewidują przeniesienie przepisów o przeliczaniu oddanych składników krwi do rozporządzenia. W rozporządzeniu będzie określony elastyczny przelicznik donacji składników krwi oddanych podczas zabiegów aferezy, czyli pobrania bądź usunięcia z krwi określonego składnika.

Sejm opowiedział się za nowelizację ustawy o publicznej służbie krwi. To dobra wiadomość dla krwiodawców

Głosowanie w Sejmie dotyczące zmian w ustawie o publicznej służbie krwi odbyło się w środę 24 lipca br. Za uchwaleniem nowelizacji głosowało 424 posłów, od głosu wstrzymało się 19 osób, nikt nie był przeciw. Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Przypomniano, że sposób przeliczania oddanych składników krwi na krew pełną opracowano 17 lat temu. A sami krwiodawcy zwracali uwagę, że obecne sposoby przeliczania są znacznie uproszczone i nie obejmują wszystkich możliwości pobierania składników krwi przy użyciu różnych typów separatorów komórkowych.

Przeniesienie przepisów o przeliczaniu oddanych składników krwi do rozporządzenia, gdzie zostanie określony elastyczny przelicznik donacji składników krwi

Przyjęta przez Sejm nowelizacja ustawy o publicznej służbie krwi zakłada przeniesienie przepisów o przeliczaniu oddanych składników krwi do rozporządzenia. W rozporządzeniu zostanie określony elastyczny przelicznik donacji składników krwi oddanych podczas zabiegów aferezy, czyli pobrania bądź usunięcia z krwi określonego składnika. Obecnie centra krwi stosują różne przeliczniki składników krwi. Przeliczniki mają znaczenie dla honorowych dawców krwi, którzy po oddaniu określonej ilości krwi otrzymują odznaczenia i uprawnienia.

Jak wynika z noweli, minister zdrowia, wydając to rozporządzenie, ma kierować się potrzebą zapewnienia prawidłowego i jednolitego przeliczania donacji składników krwi na krew pełną. Będzie musiał również uwzględnić rozwój technologii w medycynie i nowe typy urządzeń do pobierania składników krwi.

W uzasadnieniu do nowelizacji wskazano ponadto, że postępujący rozwój technologii w medycynie i pojawianie się na rynku nowych typów urządzeń do pobierania składników krwi od dawców powoduje, iż występują nowe rodzaje zabiegów wykonywanych u dawców. Poszerza się zatem wachlarz kombinacji możliwych do pobrania składników krwi w trakcie jednej donacji.

