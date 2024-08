Bonusy dla krwiodawców. Zapasy w magazynach na bardzo niskim poziomie

Regionalne Centrum Krwiodawstwa w Łodzi alarmuje, że spadły zapasy krwi w magazynach centrum. W grupach ARh+ i 0Rh+ są to stany niskie, a w grupach ARh- i 0Rh- zapasy są na poziomie bardzo niskim i alarmowym. Krwiodawcy są proszeni o oddawanie krwi. Zachętą dla krwiodawców są bonusy.

Zapasy krwi są na poziomie bardzo niskim i alarmowym. Obecnie w łódzkiej stacji krwiodawstwa zapasy krwi grupy ARh- są na poziomie alarmowym, 0Rh- na poziomie bardzo niskim, a ARh+ i 0Rh- na poziomie niskim. Regionalne Centrum Krwiodawstwa w Łodzi wskazuje, że najbardziej potrzebna jest obecnie krew z grupy "zero", bo tej ubywa najszybciej.

Wakacje to bardzo dobry czas, aby zacząć przygodę z krwiodawstwem

Dagmara Kaźmierska z RCKiK w Łodz przekonuje, że "wakacje to bardzo dobry czas, żeby zacząć przygodę z krwiodawstwem. Pacjenci czekają na ten dar, a sytuacja zmienia się praktycznie każdego dnia i może się zdarzyć, że nagle będziemy potrzebować krwi innych grup niż te obecnie deficytowe". Potrzeby stacji krwiodawstwa są każdego dnia oznaczane na stronie internetowej krwiodawstwo.pl.

Krew można oddać w regionalnych stacjach krwiodawstwa. W Łodzi to stacja przy ul. Franciszkańskiej. Dodatkowo w teren wyjeżdżają krwiobusy. W najbliższych dniach poza stacją przy ul. Franciszkańskiej w Łodzi, krew będzie można oddać 1 sierpnia przed galerią Inspiro w Opocznie (8-11) i na Placu Szarych Szeregów w Kolumnie – Łasku (godz. 13-16). 2 sierpnia krwiobus będzie czekał na krwiodawców przed Urzędem Miejskim w Łęczycy (8-11.30), a 4 sierpnia przed OSP Rozprza (10-13).

W sezonie wakacyjnym do końca sierpnia RCKiK w Łodzi rejestruje dawców w poniedziałek, wtorek środę i piątek od godz. 7 do 14.35, a w czwartek od 6.30 do 17. Można także odwiedzić stację krwiodawstwa w Łodzi w sobotę od godz. 8 do 12.

Zachętą dla krwiodawców są bonusy za oddanie krwi, m.in. dwa dni wolne i posiłek regeneracyjny

Na pewno dobrą zachętą dla krwiodawców są bonusy za oddanie krwi. Uprawnienia dla honorowych dawców krwi wynikają z art. 9 ustawy z 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi. Z przepisów tych wynika, że zasłużonemu honorowemu dawcy krwi i honorowemu dawcy krwi przysługuje:

zwolnienie od pracy oraz zwolnienie od wykonywania czynności służbowych w dniu, w którym oddaje krew, oraz w dniu następnym , a także na czas okresowego badania lekarskiego dawców krwi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 2982 rozporządzenie w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy i zakres zwolnień od pracy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465);

zwrot utraconego zarobku na zasadach wynikających z przepisów prawa pracy;

; zwrot kosztów przejazdu do jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi na zasadach określonych w przepisach w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju; koszt przejazdu ponosi jednostka organizacyjna publicznej służby krwi;

posiłek regeneracyjny.

Dokumentem poświadczającym powyższe uprawnienia jest zaświadczenie wydane przez regionalne centrum, Wojskowe Centrum lub Centrum MSWiA. Więcej szczegółów dotyczących poszczególnych uprawnień przysługujących krwiodawcom w artykule: Uprawnienia krwiodawców, wynikające z ustawy o publicznej służbie krwi