Ustawa o statusie osoby najbliższej. Padła ważna deklaracja

ZUS: Niepełnosprawność to nie zawsze niezdolność do pracy. Jakie są różnice? Kiedy należy się renta?

Czasem odróżnienie niepełnosprawności od niezdolności do pracy sprawia kłopoty i rodzi nieporozumienia. ZUS wyjaśnia, że są to dwa różne pojęcia. O zakwalifikowaniu poszczególnych osób do kategorii niepełnosprawnych, czy niezdolnych do pracy decydują odmienne przesłanki, różny jest ich podział na stopnie, mają odrębne podstawy prawne i wywołują inne skutki prawne.