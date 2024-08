Dotacja na wyjazdy młodzieży do państw Grupy Wyszehradzkiej. Celem jest promocja dialogu transgranicznego. Kto skorzysta?

Dotacja na wyjazdy młodzieży w wieku 12–30 lat do państw Grupy Wyszehradzkiej. Celem jest promocja dialogu transgranicznego. Jak zrealizować wizytę transgraniczną i realizację wspólnego celu? W programie mogą uczestniczyć podmioty pracujące z młodzieżą.

Krótkoterminowe wyjazdy młodzieży w celu promocji dialogu transgranicznego

Trwa nabór wniosków w programie grantów na krótkoterminowe wyjazdy młodzieży w wieku 12–30 lat do państw Grupy Wyszehradzkiej – V4. Jak podaje portal granty.pl, organizatorem programu jest Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki, którego celem jest promocja wartości demokratycznych, aktywności obywatelskiej i dialogu transgranicznego wśród młodych ludzi. Udzielone wsparcie może pokryć na 100% kosztów wyjazdu, maksymalnie 10.000 euro. Projekt jest skierowany do podmiotów z Grupy V4 pracujących z młodzieżą, np.: szkół, szkół wyższych, gmin, powiatów, związków JST, domów kultury, klubów, stowarzyszeń, ochotniczych straży pożarnych, kół gospodyń wiejskich, itp. Aby istniała możliwość uczestnictwa w projekcie, konieczne jest zaangażowane co najmniej dwóch krajów z Grupy Wyszehradzkiej – V4 (Czechy, Węgry, Polska, Słowacja). Dodatkowo w przedsięwzięciu mogą uczestniczyć bezpośredni sąsiedzi dwóch krajów V4 (Austria, Niemcy i/lub Ukraina).

Wizyty transgraniczne i realizacja wspólnego celu

Wsparcie można uzyskać na krótkoterminowe wyjazdy młodzieży w wieku 12–30 lat. Każdy projekt musi obejmować wizyty transgraniczne i musi zapewnić przeprowadzenie co najmniej jednego wspólnego wydarzenia, w którym uczestniczą obie (wszystkie) strony. Cele programu obejmują sześć obszarów tematycznych, ale uczestnicy mogą również stworzyć własny cel. Wskazane cele to:

zrównoważony rozwój i odporność, dziedzictwo i pamięć: wspólna historia i wspólna przyszłość, zdrowie i aktywny styl życia, sztuka i kultura, wartości demokratyczne i obywatelskie, kompetencje praktyczne i przedsiębiorczość.

W każdym projekcie powinny być uwzględnione następujące zasady:

włączenie – wymiana perspektyw z osobami, które pochodzą z różnych grup i dzielenie się z nimi własnymi, różnorodnymi doświadczeniami i punktami widzenia, nauczanie i uczenie się – wspieranie osób uczących się w nabywaniu kompetencji w celu poprawy ich rozwoju osobistego współpraca transgraniczna i dobre sąsiedztwo

Do 31 października 2024 r. należy dokonać rejestracji projektu w systemie My Visegrad. Zarejestrowane projekty będą sprawdzane przez Sekretariat Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego, a następnie zgłaszającym zostaną przekazane informacje zwrotne o przyjęciu do realizacji. Po zaakceptowaniu projektu, wnioskodawcy będą musieli do 15 listopada 2024 r. złożyć pełny wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami. Pełne informacje o projekcie można znaleźć na stronie https://www.visegradfund.org/apply/grants/v4-gen/