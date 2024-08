Podwyżki od 75 złotych do 360 złotych miesięcznie. Z wyrównaniem od 1 lipca 2024 roku. Kiedy na konta trafią wyższe przelewy?

Opublikowano projekt nowelizacji ustawy 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, który przewiduje wzrost wysokości miesięcznego dofinansowaniu wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników. Pieniądze, o których mowa otrzymują ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) pracodawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawne, o ile osoby te został ujęty w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych prowadzonej przez PFRON. Przysługuje ono co do zasady pracodawcy:

zatrudniającemu co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, osiągającemu wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych ogółem w wysokości co najmniej 6 %,

Podwyżka dofinansowania od 75 zł do 360 zł miesięcznie

Dofinansowanie wzroście od 75 zł do 360 zł. Jak wynika z opublikowanego projektu, będzie ono przysługiwało w kwocie:

2760 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności (dotychczas było to 2400 zł, a więc będzie to podwyżka o 360 zł);

1550 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (dotychczas było to 1350 zł, a więc będzie to podwyżka o 200 zł);