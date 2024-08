Masz małe dziecko? Dostaniesz pismo z ZUS-u o nowych świadczeniach dla rodziców. Jakich? Wnioski będzie można składać od października 2024 r.

Od 1 października 2024 roku będzie można składać wnioski o nowe świadczenia dla rodziców z programu Aktywny Rodzic. ZUS wysyła już pisma do osób, które już teraz otrzymują świadczenia na dzieci („żłobkowe” lub rodzinny kapitał opiekuńczy) z informacjami o nowych świadczeniach.

Kto dostanie pismo z ZUSu?

- Pismo z ZUS informujące o nowym programie Aktywny Rodzic trafi do osób, która już pobierają jedno ze świadczeń na swoje dziecko, np. „żłobkowe” czy rodzinny kapitał opiekuńczy. Będzie tam umieszczona informacja na temat programu Aktywny Rodzic. Pisma będą wysyłane elektronicznie. Powinny one trafić do 13 sierpnia 2024 r. na indywidualne konto rodzica na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS – informuje Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim. - Przypomnijmy już za niespełna dwa miesiące, a dokładnie od 1 października, ZUS będzie przyjmował elektroniczne wnioski o nowe świadczenie, takie jak aktywni rodzice w pracy, aktywnie w żłobku lub aktywnie w domu – dodaje rzeczniczka.

Dla kogo nowe świadczenia?

Świadczenia z programu Aktywny Rodzic przysługują zamieszkałym w Polsce obywatelom polskim, obywatelom UE/EFTA oraz Wielkiej Brytanii, pozostałym cudzoziemcom, o ile spełniają warunek legalnego pobytu w Polsce na podstawie karty pobytu z dostępem do rynku pracy albo na podstawie innego dokumentu potwierdzającego legalny pobyt i dostęp do rynku pracy.

3 rodzaje nowych świadczeń dla rodziców małych dzieci

W zależności od aktywności zawodowej rodziców, ale też opieki instytucjonalnej lub indywidualnej dziecka – rodzice mogą składać wnioski o inne świadczenie. Co istotne każde z tych świadczeń przysługuje już na pierwsze dziecko w rodzinie, w odpowiednim wieku, a nie jak to było w Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym na drugie i kolejne. To korzystna zmiana dla rodziców. – W skrócie poszczególne świadczenia można opisać tak, że pracujący opiekunowie, których dziecko nie uczęszcza do przedszkola czy żłobka, mogą wnioskować o świadczenie „aktywni rodzice w pracy”. Jeśli dziecko uczęszcza do żłobka, to będzie na nie przysługiwać świadczenie „aktywnie w żłobku”, które zastąpi dotychczasowe dofinansowanie żłobkowe z ZUS. Trzeci rodzaj wsparcia to świadczenie „aktywnie w domu”, które zastąpi rodzinny kapitał opiekuńczy i obejmie także pierwsze dziecko.

1500 lub 1900 złotych miesięcznie: Aktywnie w pracy

Całkiem nowym świadczeniem jest „Świadczenie aktywni rodzice w pracy”. Przysługuje ono aktywnym zawodowo rodzicom lub opiekunom na dziecko w wieku od 12. do 35. miesiąca. Świadczenie nie przysługuje na dziecko, które uczęszcza do przedszkola, żłobka, klubu dziecięcego lub jest pod opieką dziennego opiekuna. Kwota świadczenia to 1500 lub 1900 złotych miesięcznie, jeżeli dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności.

Do 1500 zł miesięcznie na żłobek: Aktywnie w żłobku

Na dzieci, które uczęszczają do żłobka, klubu dziecięcego lub są pod opieką dziennego opiekuna, będzie przysługiwać świadczenie „aktywnie w żłobku”. To wsparcie zastąpi dotychczasowe dofinansowanie żłobkowe z ZUS. Zamiast obecnego „żłobkowego”, które wynosi do 400 zł miesięcznie, nowe świadczenie będzie pokrywało koszty do 1500 zł miesięcznie. A w przypadku dziecka z odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności, kwota dofinansowania wyniesie nawet 1900 zł.

500 zł miesięcznie: Aktywnie w domu

Trzeci rodzaj świadczenia to „aktywnie w domu”. Będzie przysługiwać na każde dziecko w rodzinie, w wieku od 12 do 35 miesiąca życia. Zastąpi dotychczasowy rodzinny kapitał opiekuńczy, ale w odróżnieniu od RKO obejmie także pierwsze dziecko. Świadczenie wyniesie po 500 zł miesięcznie. Łączna kwota do wykorzystania na jedno dziecko w okresie od 12 do 35 miesiąca życia dziecka wyniesie 12 tys. zł.

Ważne ZUS informuje, że w danym miesiącu na dziecko będzie można pobierać tylko jeden rodzaj świadczenia z programu „Aktywny rodzic”. Będzie można jednak zastąpić jeden rodzaj wsparcia drugim, na przykład gdy zmieni się sytuacja zawodowa wnioskodawcy.

ZUS udziela informacji

Więcej informacji na temat poszczególnych świadczeń można uzyskać na stronie www.zus.pl, albo od ekspertów ZUS, którzy prowadzą szkolenia, dyżury telefoniczne, punkty porad w tym temacie. Najbliższe szkolenie odbędzie się 5 września, o godz. 9.00, w ZUS w Rybniku przy ul. Jankowickiej 13, zapisy do 4 września pod adresem email: szkolenia_rybnik@zus.pl. Więcej informacji o szkoleniach i dyżurach na stronie internetowej ZUS w zakładce „Szkolenia i Wydarzenia”.

Beata Kopczyńska, Regionalna Rzeczniczka Prasowa ZUS w województwie śląskim