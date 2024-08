Zmiany w roku szkolnym 2024/2025. Uczniowie otrzymają nowe legitymacje szkolne [wzór legitymacji szkolnej]

Od 1 września 2024 r. Komisja Europejska przywróci na lotniskach maksymalne limity 100 ml na płyny przewożone w bagażu podręcznym. Jest to spowodowane problemami technicznymi ze skanerami do kontroli bezpieczeństwa, a nie ewentualnym zagrożeniem – zapewnił we wtorek rzecznik KE.