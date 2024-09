Jak online zgłosić narodzenie dziecka. Co zrobić, gdy dziecko urodziło się martwe?

Rodzice mogą online zgłaszać narodziny dziecka. Od 2018 r. z możliwości rejestracji narodzin swojego dziecka, bez konieczności wizyty w urzędzie, skorzystało już prawie 700 tys. rodziców. Liczba ta nieustannie rośnie. Jak wygląda procedura zgłoszenia narodzin dziecka?

Warunki zgłoszenie online narodzin dziecka

Zgłosić narodziny dziecka do urzędu stanu cywilnego (USC) może matka lub ojciec dziecka, którzy mają pełną zdolność do czynności prawnych. Do zgłoszenia online rodzice potrzebują jedynie Profilu Zaufanego lub e-dowodu, które umożliwiają potwierdzenie tożsamości. Proces rejestracji odbywa się na platformie ePUAP, gdzie rodzic wypełnia formularz, wprowadza dane dziecka, a następnie podpisuje zgłoszenie elektronicznie.

Rodzice zgłaszający urodzenie dziecka powinni pamiętać, że dziecko może mieć maksymalnie dwa imiona. Imię nie może być ośmieszające, nieprzyzwoite, ani w formie zdrobniałej. Możliwe jest nadanie imienia obcego, nawet jeśli nie wskazuje jednoznacznie na płeć, pod warunkiem że jest powszechnie przypisane do danej płci. W przypadku niezgodności z przepisami, kierownik urzędu stanu cywilnego ma prawo odmówić rejestracji imienia, które nie spełnia wymagań. W takiej sytuacji urząd wybiera imię dziecka z urzędu, a rodzice mogą odwołać się od tej decyzji w ciągu 14 dni.

Jak zgłosić narodziny dziecka i odebrać akt urodzenia

Zgłoszenie online musi nastąpić w ciągu 21 dni od wystawienia karty urodzenia przez lekarza lub położną. Karta ta trafia następnie do urzędu stanu cywilnego, co pozwala na zakończenie procesu rejestracji. Po złożeniu zgłoszenia, kierownik USC sporządza akt urodzenia, a rodzic ma możliwość wyboru formy odbioru dokumentu:

drogą elektroniczną,

pocztą tradycyjną,

osobiście.

Po zgłoszeniu dokumenty z urzędu są przesyłane bezpośrednio na skrzynkę ePUAP oraz podany adres e-mail. Chodzi o:

potwierdzenie nadania numeru PESEL,

elektroniczny odpis aktu urodzenia,

zaświadczenie o zameldowaniu dziecka.

Proces zgłoszenia dziecka online jest bezpłatny.

Jeżeli dziecko urodziło się martwe

Jeśli dziecko urodziło się martwe należy zgłosić jego urodzenie w ciągu 3 dni od wystawienia karty martwego urodzenia. Kartę wystawi upoważniona do tego osoba, która odebrała poród (np. lekarz lub położna) i przekaże ją do USC w ciągu 1 dnia od jej wystawienia.

Karta martwego urodzenia dziecka zostanie przekazana do USC, jeśli lekarz ustali płeć dziecka. W takiej sytuacji kierownik USC sporządzi akt urodzenia dziecka z adnotacją, że urodziło się martwe. Nie jest wtedy sporządzany akt zgonu. Jeśli płeć dziecka nie została ustalona, wówczas karta martwego urodzenia nie jest przekazywana do USC. Lekarz może wystawić kartę zgonu, na podstawie której możliwe jest pochowanie dziecka bez rejestracji zgonu w USC.