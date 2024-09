Sejm o przedłużaniu o 6 miesięcy zasiłku pielęgnacyjnego, zaopatrzenia medycznego, zasiłku rodzinnego

Od 30 września zmieni się nie tylko sytuacja osób niepełnosprawnych w wieku 16. i 17. lat. Przedłużając prawo do zasiłku pielęgnacyjnego albo rodzinnego nie trzeba będzie składać wniosku. Wystarczy w MOPS przedstawić zaświadczenie. Dzięki temu MOPS będzie wiedział do kiedy jest przedłużane orzeczenie o niepełnosprawności. I za ten sam okres wydłuży prawo do tego zasiłku.