Sejm: Dodatek 2520 zł będzie waloryzowany, zmniejszany i zawieszany w 2025 r. [Przykład]

Nowy dodatek do renty socjalnej podlega takim samym zasadom co sama renta w zakresie waloryzacji, zmniejszania jego wartości i zawieszania wypłaty. W przypadku obniżenia renty socjalnej z uwagi na zbieg uprawnień, kwota dodatku dopełniającego ulegnie obniżeniu o taki sam procent, o jaki obniżono rentę socjalną [Przykład].

Dodatek będzie zmniejszany (aż do zawieszenia wypłaty) w dwóch sytuacjach:

zbieg uprawnień, przekroczenie limitów dodatkowego dochodu.

Wynika to z projektu nowelizacji poniższej ustawy (w tym tygodniu miało się odbyć jej pierwsze czytanie):

Poniżej projekt do ściągnięcia (plik PDF):

Zbieg uprawnień a zmniejszenie wartości dodatku do renty socjalnej

Obowiązuje tu zasada:

W przypadku obniżenia renty socjalnej z uwagi na zbieg uprawnień, kwota dodatku dopełniającego ulega obniżeniu o taki sam procent, o jaki obniżono rentę socjalną.

Mamy następującą procedurę:

Krok 1) rozpoznajemy procent o jaki musimy obniżyć rentę socjalną (np. 20%),

Krok 2) O procent z kroku 1 obniżamy wartość dodatku 2520 zł (np. 20%).

Przykład W efekcie rozpoznania zbiegu uprawnień renta socjalna została zmniejszona o 30%. Dodatek z kwoty 2520 zł zmniejsza się do 1764 zł.

Przykład wynika z takich zapisów w ustawie o rencie socjalnej:

Zapis 1 W przypadku zbiegu uprawnień do renty socjalnej z uprawnieniem do renty rodzinnej lub świadczenia pieniężnego przyznanego na zasadach określonych w ustawie z dnia 8 lutego 2023 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym członkom rodziny funkcjonariuszy lub żołnierzy zawodowych, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą albo podjęciem poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia (Dz. U. poz. 658) kwota renty socjalnej ulega takiemu obniżeniu, aby łączna kwota obu świadczeń nie przekraczała 300% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Kwota obniżonej renty socjalnej nie może być niższa niż 10% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Zapis 2 W przypadku obniżenia renty socjalnej z przyczyn, o których mowa powyżej, kwota dodatku dopełniającego ulega obniżeniu o taki sam procent, o jaki obniżono rentę socjalną.”;

Przekroczenie pułapów dochodów z dodatkowej działalności zarobkowej

Od 1 stycznia 2025 r. nie tylko prawo do renty socjalnej ulega zawieszeniu lub świadczenie ulega zmniejszeniu w razie osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, na zasadach określonych w art. 104 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Zasadą tą zostaje objęty także nowy dodatek dopełniający 2520 zł (od stycznia 2025 r.).

Jak wyglądają te limity "na dziś". We wrześniu zarobki do 5626,90 zł brutto nie mają znaczenia dla zmniejszenia renty socjalnej. Przekroczenie limitów będzie miało znaczenia zarówno dla renty jak i dodatku.

Waloryzacja dodatku dopełniającego 2520 zł

Zasada nr 1. Kwota dodatku dopełniającego podlega corocznie waloryzacji od dnia 1 marca.

Zasada nr 2. Waloryzacja polega na pomnożeniu kwoty dodatku dopełniającego przez wskaźnik waloryzacji. W wyniku przeprowadzonej waloryzacji kwota dodatku nie może ulec obniżeniu.

Zasada nr 3. Wskaźnik waloryzacji to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku kalendarzowym ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Zasada nr 4 Prezes Zakładu ogłasza, w formie komunikatu, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, co najmniej na 14 dni roboczych przed najbliższym terminem waloryzacji należną od terminu waloryzacji kwotę dodatku dopełniającego.

Zasada nr 5 Podwyższenie kwoty dodatku dopełniającego w związku z waloryzacją następuje z urzędu i nie wymaga wydania decyzji. Zakład lub organ emerytalno-rentowy przekazuje osobie pobierającej rentę socjalną informację o podwyższeniu wysokości dodatku dopełniającego, a Zakład udostępnia tę informację także na jej profilu informacyjnym utworzonym w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład.”;