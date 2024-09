Dziennik Ustaw: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 września 2024 r. [Terminy]

Na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem

skutków powodzi (Dz. U. z 2024 r. poz. 654) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) wykaz gmin poszkodowanych w wyniku wystąpienia powodzi we wrześniu 2024 r., na terenie których stosuje się

szczególne rozwiązania związane z usuwaniem skutków powodzi, zwanych dalej „gminami poszkodowanymi”;

2) rozwiązania stosowane na terenie gmin poszkodowanych.

§ 2. Gminami poszkodowanymi są gminy położone na terenie obszaru określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 232 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. poz. 483, z 2001 r. poz. 319, z 2006 r.

poz. 1471 oraz z 2009 r. poz. 946) oraz art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U.

z 2017 r. poz. 1897) w związku z powodzią we wrześniu 2024 r.

§ 3. Na terenie gmin poszkodowanych stosuje się rozwiązania określone w art. 5, art. 7–12, art. 14–24, art. 27–31,

art. 33–36, art. 39 i art. 40 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi, zwanej dalej „ustawą”.

§ 4. Na terenie gmin poszkodowanych w przypadku zastosowania:

1) art. 5 ustawy – termin, o którym mowa w art. 5 ust. 3, ustala się do dnia 15 marca 2025 r.;

2) art. 7 ustawy – termin ustala się do dnia 15 września 2025 r.;

3) art. 10 ustawy – okres ustala się do dnia 31 grudnia 2024 r.;

4) art. 11 ustawy – termin, o którym mowa w art. 15 pkt 1, ustala się do dnia 15 września 2025 r.;

5) art. 12 ustawy – termin, o którym mowa w art. 15 pkt 2, ustala się do dnia 15 września 2025 r.;

6) art. 14 ustawy – termin, o którym mowa w art. 15 pkt 4, ustala się do dnia 15 września 2025 r.;

7) art. 16 ustawy – termin ustala się do dnia 15 września 2025 r.;

8) art. 17 ustawy – termin, o którym mowa w art. 17 ust. 2, ustala się do dnia 31 grudnia 2024 r.;

9) art. 18 ustawy – termin, o którym mowa w art. 18 ust. 3, ustala się do dnia 31 grudnia 2024 r.;

10) art. 19 ustawy:

a) okres, o którym mowa w art. 19 ust. 1, ustala się do dnia 31 października 2024 r.,

b) termin, o którym mowa w art. 19 ust. 4, ustala się do dnia 31 października 2024 r.,

c) dzień, o którym mowa art. 19 ust. 4, ustala się na dzień 1 listopada 2024 r.;

11) art. 23 ustawy – okres, o którym mowa w art. 23 ust. 2, ustala się do dnia 31 października 2024 r.;

12) art. 27 ustawy – termin ustala się do dnia 15 września 2025 r.;

13) art. 28 ustawy – termin, o którym mowa w art. 28 ust. 2, ustala się do dnia 15 września 2025 r.;

14) art. 29 ustawy – okres, o którym mowa w art. 29 pkt 1, ustala się do dnia 15 września 2025 r.;

15) art. 33 ustawy – okres, o którym mowa w art. 33 ust. 3, ustala się do dnia 15 września 2025 r.;

16) art. 36 ustawy:

a) okres, o którym mowa w art. 36 ust. 1, ustala się począwszy od składek należnych od dnia 1 sierpnia 2024 r. do

dnia 31 grudnia 2024 r.,

b) termin, o którym mowa w art. 36 ust. 1, ustala się do dnia 15 września 2025 r.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk