MRPiPS: Składki ZUS od umów zlecenia i o dzieło możliwe od 1 stycznia 2026 r. lub 1 stycznia 2027 r.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowuje się do wdrożenia oskładkowania umów zlecenia i umów o dzieło. Wiceminister Sebastian Gajewski poinformował, że decyzja w sprawie terminu wdrożenia reformy jeszcze nie zapadła. Na pewno nie nastąpi to od 1 stycznia 2025 r., może to być 1 stycznia 2026 r. czy 1 stycznia 2027 r.

Oskładkowanie umów nie wejdzie w życie od 1 stycznia 2025 r.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowuje się do wdrożenia oskładkowania umów zlecenia i umów o dzieło. Jednak decyzja rządu nie wejdzie w życie od początku przyszłego roku.

Wiceminister Sebastian Gajewski powiedział w Tok FM, że „Na pewno ta reforma, czyli wdrożenie kamienia milowego A47 - jeżeli będzie taka decyzja po stronie rządu, żeby ten kamień milowy A47 wdrażać, a póki co nie został on objęty wnioskiem rewizyjnym, więc przygotowujemy się do jego wdrożenia - ona nie wejdzie w życie od 1 stycznia 2025 roku z przyczyn oczywistych, to znaczy jest to bardzo duża zmiana, do której przystosować się muszą płatnicy składek, ubezpieczeni oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Nie ma takiej możliwości, ani technicznej, ani biorąc pod uwagę zasadę przyzwoitej legislacji, zasadę zaufania obywatela do państwa i zasadę dialogu społecznego, żeby wprowadzać ją z tak krótkim vacatio legis”.

Gajewski dodał też, że "Jest to dobra, utrwalona praktyka od 1 stycznia roku kalendarzowego, w związku z czym jeśli nie 1 stycznia 2025 roku, na pewno nie będzie to 1 stycznia 2025 roku, to mówimy o 1 stycznia kolejnych lat, czyli może 2026, może 2027, zobaczymy, nie ma jeszcze w tej materii decyzji rządu".

Kto decyduje o wdrożeniu

Wiceminister Gajewski podkreślił, że w rządzie wielokrotnie rozmawiano na ten temat, a decyzja ma być podejmowana między ministrem rodziny, pracy i polityki społecznej, ministrem finansów oraz ministrem funduszy i polityki regionalnej.

- Ministerstwo Rodziny, o czym wielokrotnie rozmawialiśmy, przygotowało już wiele miesięcy temu projekt ustawy wdrażający ten kamień milowy, natomiast o tym, czy kiedy będziemy wdrażać ten kamień milowy, o ewentualnych konsekwencjach decyduje minister funduszy, pani minister Katarzyna Pełczyńska- Nałęcz, na pewno ma dobrą odpowiedź na to pytanie, czy wiąże się to z jakimś zagrożeniem pieniędzy z KPO czy nie - dodał.

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych

Na początku sierpnia minister finansów Andrzej Domański zapowiadał, że decyzja w sprawie oskładkowania umów o dzieło i innych umów cywilnoprawnych powinna zapaść w ciągu najbliższych tygodni.

Przypomniał, że o oskładkowaniu umów o dzieło i innych umów cywilnoprawnych zdecydował rząd Mateusza Morawieckiego i wpisał to rozwiązanie do Krajowego Planu Odbudowy (KPO).