Sejm: Świadczenie interwencyjne. Nowy mechanizm pomocowy dla przedsiębiorców

„Aktywnie w domu” to jedno z trzech świadczeń, które wchodzi w skład projektu „Aktywny rodzic”. To wsparcie przeznaczone dla rodziców, którzy chcą sami opiekować się dzieckiem i nie planują podjęcia pracy. - Świadczenie Aktywni w domu już w październiku 2024 r. zastąpi to co rodzice znają pod szyldem Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. Rodzic opiekujący się dzieckiem od 12 do 35 miesiąca życia może wnioskować - podobnie jak w ramach kapitału opiekuńczego - o 12 tysięcy złotych. Pieniądze będzie wypłacał ZUS przez dwa lata, co miesiąc po 500 złotych – wyjaśnia Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego.