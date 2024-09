ZUS: Jak rozwój sztucznej inteligencji wpływa na ochronę danych osobowych? Co zmienią nowe unijne przepisy - Dyrektywa NIS 2?

W jaki sposób instytucje chronią się przed cyberatakami, jak wykorzystują sztuczną inteligencję i co zmieniają nowe unijne przepisy w zakresie cyberbezpieczeństwa? Te zagadnienia będą poruszane podczas seminarium „Czas wyzwań – projektowanie systemów AI oraz wdrożenie NIS2 w organizacji”. Konferencja odbędzie się 9 października 2024 r., w godz. od 10.00 do 14.00, w Oddziale ZUS w Chorzowie.

Dane osobowe cennym łupem złodziei

REKLAMA

Coraz częściej łupem złodziei stają się nie tyle dobra materialne, co nasze dane osobowe, wizerunek, głos, dostęp do zasobów naszych komputerów, smartfonów. Podmioty, które zbierają i przetwarzają dane osobowe są narażone na ataki cyberprzestępców, bo tam jest ich łup, który chcą przejąć. Stąd też przy tak szybkim rozwoju AI konieczność podjęcia działań w zakresie cyberbezpieczeństwa.

REKLAMA

- W jaki sposób instytucje chronią się przed cyberatakami, czy rozwój sztucznej inteligencji to zagrożenie dla ochrony naszych danych osobowych, czy też szansa lepsze zabezpieczenia, w jaki sposób przepisy unijne regulują i reagują na te zmiany w świecie wirtualnym, który coraz bardziej przenika do rzeczywistości. To zagadnienia, które nurtują naukowców, ale i zwykłych obywateli oraz urzędy i organizację. Seminarium daje sposobność do szukania odpowiedzi na te pytania, wymiany spostrzeżeń i dyskusji w tym zakresie – zachęca Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim.

To właśnie podczas chorzowskiego seminarium eksperci z różnych podmiotów, posiadający bardzo zróżnicowane obowiązki względem ochrony danych osobowych, podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. W trakcie wydarzenia przedstawiciele ZUS, Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz ekspert zewnętrzny przybliżą zmiany, które wprowadza nowe unijne przepisy - Dyrektywa NIS 2, której celem jest zapewnienie bezpieczeństwa sieci i systemów informacyjnych w organizacji.

Udział stacjonarny lub online

REKLAMA

Wydarzenie organizowane jest wspólnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Urząd Ochrony Danych Osobowych. Udział w seminarium jest bezpłatny. Wystarczy wcześniej się zarejestrować. Ostateczny termin rejestracji na stacjonarne wydarzenie upływa 5 października br. Zapisy przyjmowane są online, poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej ZUS, w zakładce „Szkolenia”. Miejsce wydarzenia to siedziba ZUS w Chorzowie przy ul. Gen.H. Dąbrowskiego 45.

Osoby, które nie mogą osobiście pojawić się w ZUS w Chorzowie będą miały możliwość uczestnictwa zdalnie poprzez transmisję online. Nie wymaga ona rejestracji i jest ogólnodostępna.

Dalszy ciąg materiału pod wideo