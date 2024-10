Krócej będziemy czekali na rehabilitację. Dlatego, że NFZ ograniczy do niej dostęp. Zdaniem resortu obecnie skierowań jest za dużo.

Dodatek stażowy, znany również jako dodatek za wysługę lat, to specjalne świadczenie pieniężne przyznawane pracownikom, którzy posiadają określony staż pracy. Jest on wypłacany co miesiąc jako część wynagrodzenia zasadniczego i rośnie wraz z liczbą przepracowanych lat. Choć przepisy dotyczące tego dodatku mogą się różnić w zależności od sektora, w którym pracownik jest zatrudniony, ogólne zasady jego naliczania są dość podobne. Sprawdź jak obliczyć kwotę dodatku.