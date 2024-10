2000 złotych dodatku do wynagrodzenia. Posłowie podjęli decyzję w sobotę. Pieniądze trafią do pracowników socjalnych

2000 złotych jednorazowego dodatku do wynagrodzenia. Pieniądze trafią do pracowników socjalnych, którzy od 16 września 2024 r. pracują z osobami poszkodowanymi powodzią. Posłowie podjęli decyzję w sobotę.

Pracownicy socjalni intensywnie pracują z poszkodowanymi powodzią

Choć najgroźniejszy etap powodzi, która nawiedziła południowo-zachodnią Polskę wydaje się być już za nami, to jednak walka z jej skutkami będzie trwała jeszcze długo i to w różnych sferach życia. Oczywiście powódź postawiła w najtrudniejszej sytuacji te osoby, które bezpośrednio dotknęła i pozbawiła majątku czy dachu nad głową, jednak na obecnym etapie jej konsekwencję odczuwają w dużym stopniu samorządy. I nie chodzi wyłącznie o aspekty finansowe związane z usuwaniem skutków działania żywiołu, ale również o pracę osób zatrudnionych przez instytucje samorządowe, które obecnie wspomagają osoby poszkodowane. W grupie tej znajdują się między innymi pracownicy socjalni.

2000 złotych jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych

Do zadań pracownika socjalnego należy w szczególności:

praca socjalna; przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych; dokonywanie analizy, diagnozy i oceny zjawisk indywidualnych i społecznych, a także formułowanie opinii w zakresie zapotrzebowania na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń; udzielanie informacji, wskazówek, porad i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, rodzinom, grupom i społecznościom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną ich trudnej sytuacji lub zaspokajać niezbędne potrzeby życiowe; pomoc w uzyskaniu dla osób lub rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej specjalistycznego poradnictwa, terapii lub innych form pomocy w zakresie możliwości rozwiązywania problemów przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe; udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej; pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych; współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania problemów oraz skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie konsekwencji ubóstwa; inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin; współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia; inicjowanie lub współuczestniczenie w działaniach profilaktycznych nakierowanych na zapobieganie lub łagodzenie problemów społecznych.

Katalog ten jest katalogiem otwartym, co oznacza, że pracownicy socjalni mogą wykonywać także inne zadania. Obecnie, pracownicy socjalni zatrudnieni w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do których obowiązków należy przeprowadzenie rodzinnych wywiadów środowiskowych działający na terenach poszkodowanych powodzią, przeprowadzają je m.in. z osobami i rodzinami poszkodowanymi w wyniku tego zdarzenia. To zaś oznacza znaczące zwiększenie obciążenia pracą. W odpowiedzi na tę sytuację, posłowie przyjęli podczas sobotniego posiedzenia komisji nadzwyczajnej rozpatrującej w rządowy projekt ustawy o pomocy w związku z powodzią, poprawkę dotyczącą jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych, w wysokości 2000 złotych.