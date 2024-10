Pracowniczka hotelu weszła do pokoju nowożeńców i ukradła pieniądze z kopert

Pracowniczka hotelu przywłaszczyła pieniądze nowożeńców. Jedna z pracownic hotelu w Krakowie ukradła część pieniędzy z kopert, które nowożeńcy dostali od gości weselnych.

O całej sprawie poinformowała krakowska policja. Młodemu małżeństwu z kopert zabrane zostało ok. 1500 zł. Kobieta przyznała się do winy i usłyszała zarzut kradzieży, za którą grozi jej od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Pieniądze wróciły do nowożeńców.

Zdarzenie miało miejsce pod koniec września br. w jednym z krakowskich hoteli. Według funkcjonariuszy, 27-letnia pracowniczka hotelu wykorzystała chwilową nieuwagę nowożeńców i weszła do pokoju, który wynajmowali. - W trakcie porządkowania dekoracji weselnych dzień po uroczystości młoda para odkryła, że część pieniędzy, którą otrzymali w kopertach jako prezenty od gości, została skradziona. Nowożeńcy wycenili straty na kwotę ponad 1500 złotych - przekazała krakowska policja. Sprawą zajmie się teraz sąd.

