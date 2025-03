Nie 500+ a 1000+ w 2025 r. na dentystę. Kiedy, dla kogo i ile razy?

W 2025 r. możesz sporo zaoszczędzić na dentyście. Mając na uwadze że ceny za usługi dentystyczne wzrosły trzeba stwierdzić, że jest już nie jest to 500+ a 1000+ w 2025 r. na dentystę. Kiedy, dla kogo i ile razy?

Z bezpłatnej opieki stomatologicznej może korzystać każdy, kto jest objęty ubezpieczeniem zdrowotnym. Dbanie o higienę jamy ustnej jest niezwykle ważne, ponieważ część chorób może być chorobami współistniejącymi. Uzębienie jest podstawą do odżywiania organizmu a tym samym do jego prawidłowego funkcjonowania. Co gorsza badania wykazują, że bakterie z jamy ustnej, mogą przedostać się do krwioobiegu i zaatakować każdy organ w naszym ciele. Krążą one po organizmie i szukają miejsca, w którym mogłyby się zagnieździć, powodując szereg niebezpiecznych dla naszego zdrowia i życia konsekwencji. Próchnica połączona z chorobami przyzębia zwiększa ryzyko wystąpienia zawału i schorzeń naczyń krwionośnych nawet o 70%! Bez względu na wiek pacjenta wizyty stomatologiczne powinny odbywać się raz na pół roku.

Przykład Jak wynika z danych przedstawionych przez NFZ choroby jamy ustnej są najczęstszymi chorobami niezakaźnymi, które dotykają prawie połowę światowej populacji. W Polsce dane nie również najlepsze: 16 proc. z nas w grupie wiekowej 35-44 lata ma rozpoznane zaawansowane zapalenie przyzębia

przeciętny dorosły Polak ma prawie 13 zębów z próchnicą

40 proc. Polaków w wieku 65–74 lata nie ma w ogóle zębów.

Profilaktyka w stomatologii naprawdę działa. Obserwuję to codziennie u moich pacjentów, którzy stosują zdrowe nawyki i regularnie, co kilka miesięcy stawiają się w gabinecie na przegląd stomatologiczny i higienizację. Warto jednak podkreślić, że dbanie o zdrowy uśmiech zaczyna się w domu. Wskazane jest, aby ograniczyć słodycze w diecie, pamiętać o regularnym i dokładnym myciu zębów oraz o zmianie szczoteczki co 3 miesiące - zaznacza lek. dent. Katarzyna Młyniec.

Czy potrzebne jest skierowanie do dentysty?

Do dentysty nie jest potrzebne skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu.

Kto ma prawo do NFZ?

Bezpłatna opieka stomatologiczna przysługuje każdej osobie, która ma prawo do świadczeń zdrowotnych. Stomatolog, który podpisał umowę z NFZ, ma opłacone swoje usługi w ramach kontraktu. Jeżeli opłacasz składkę na ubezpieczenie zdrowotne, czy też opłaca ją w Twoim imieniu pracodawca, czy członek rodziny, korzystaj z przysługujących Ci świadczeń na NFZ i lecz zęby za darmo.

ŚWIADCZENIE 1. Darmowa profilaktyka próchnicy

W ramach profilaktyki próchnicy możesz wykonać za darmo m.in.: badanie stomatologiczne wraz z instruktażem higieny jamy ustnej - raz w roku.

ŚWIADCZENIE 2. Darmowe badania

W ramach profilaktyki próchnicy możesz wykonać za darmo m.in. kontrolne badanie stomatologiczne - aż trzy razy w roku.

ŚWIADCZENIE 3. Darmowe usunięcie kamienia nazębnego

W ramach profilaktyki próchnicy możesz wykonać za darmo m.in. usunięcie kamienia nazębnego tzw. skaling - raz w roku. Koszty pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia.

ŚWIADCZENIE 4. Darmowe zdjęcia RTG

W ramach NFZ, za darmo możesz wykonać zdjęcia RTG m.in.: zdjęcia rentgenowskie wewnątrzustne – do 2 zdjęć w roku.

ŚWIADCZENIE 5. Bezpłatne znieczulenie stomatologiczne

Wszystkie rodzaje znieczulenia u dentysty z kontraktem z NFZ są bezpłatne. Do żadnego zabiegu stomatologicznego czy chirurgicznego nie musisz dodatkowo dopłacać za znieczulenie. Podczas leczenia możesz otrzymać znieczulenie: powierzchniowe (w postaci żelu lub sprayu); nasiękowe (płytkie nakłucie w okolicę zęba); przewodowe (efektem może być m.in. drętwienie warg, brody, języka).

ŚWIADCZENIE 6. Bezpłatne znieczulenie ogólne

Osobom z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym, po kwalifikacji lekarskiej, przysługuje leczenie w znieczuleniu ogólnym.

ŚWIADCZENIE 7. Bezpłatna proteza

Bezpłatna proteza przysługuje osobom z całkowitym bezzębiem oraz tym, którym w szczęce brakuje co najmniej pięciu zębów w jednym łuku. Refundacja z NFZ obejmuje:

uzupełnienie braków zębowych przy pomocy ruchomej protezy częściowej - jeden raz na 5 lat w przypadku braku 5 zębów i powyżej w łuku zębowym

zaopatrzenie bezzębnej szczęki protezą całkowitą w szczęce lub żuchwie łącznie z pobraniem wycisku - jeden raz na 5 lat

odtworzenie funkcji żucia przez naprawę protez ruchomych w większym zakresie z wyciskiem - jeden raz na 2 lata oraz całkowite podścielenie protezy w sposób pośredni - 1 raz na 2 lata.

ŚWIADCZENIE 8. Bezpłatna plomba

W ramach NFZ, za darmo przysługuje pacjentom wypełnienie ubytku w zębach (tzw. białe plomby).

ŚWIADCZENIE 9. Bezpłatne leczenie dziąseł i paradontozy na NFZ

Leczenie dziąseł i paradontozy w ramach NFZ jest bezpłatne. Lekarz peridontolog, czyli specjalista, który zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób przyzębia:

wykona płukanie kieszonek dziąsłowych

zaaplikuje leki

wyleczy zmiany i choroby błony śluzowej zarówno mechanicznie, jak i farmakologicznie

wykona kiretaż zamknięty (to zabieg stomatologiczny polegający na usunięciu płytki bakteryjnej i kamienia nazębnego z kieszonek dziąsłowych)

zrobi plastykę wędzidełek (to drobny zabieg polegający na przecięciu wędzidełka, zwykle za pomocą specjalnego noża chirurgicznego).

ŚWIADCZENIE 10. Bezpłatne świadczenia dla kobiet w ciąży i połogu

Kobietom w okresie ciąży i połogu (do 42 dnia po porodzie) przysługują dodatkowe świadczenia stomatologiczne. Aby z nich skorzystać musisz mieć kartę ciąży. Poza usługami przysługującymi wszystkim pacjentom, kobiety w ciąży i w połogu mają prawo do:

czasowego wypełnienia kanału zębów

wypełnienia stałego kanału zębów

usunięcia żywej miazgi

usunięcia martwej miazgi zęba

leczenia kanałowego zęba z wypełnieniem 2 kanałów i 3 kanałów

leczenia kanałowego zęba z zakażonymi kanałami z wypełnieniem 1 i 2 kanałów zęba

usunięcia złogów nazębnych - raz na 6 miesięcy

badań kontrolnych - raz na 3 miesiące.

ŚWIADCZENIE 11. Bezpłatne usunięcie ósemki - „zęba mądrości”

Gabinety stomatologiczne w ramach usług z NFZ, za darmo mają obowiązek usunąć ósemkę, tzw. ząb mądrości jeżeli są do tego wskazania.

Świadczenie 12. Darmowe zabiegi chirurgii stomatologicznej 2025

usunięcie zęba jednokorzeniowego i wielokorzeniowego

operacyjne usunięcie zęba zatrzymanego

zaopatrzenie rany

zatamowanie masywnego krwotoku

założenie opatrunku chirurgicznego

wycięcie małego guzka lub zmiany guzopodobnej, włókniaka

wyłuszczenie torbieli zębopochodnej

chirurgiczne usunięcie zęba przez dłutowanie wewnątrz-zębodołowe z zastosowaniem wierteł i dźwigni

chirurgiczne zaopatrzenie małej rany obejmującej do 3 zębodołów włącznie ze szwem

założenie opatrunku chirurgicznego

tymczasowe zaopatrzenie złamanej szczęki

repozycja i unieruchomienie zwichnięcia żuchwy

założenie szyny drucianej (nazębnej) przy zwichnięciach, reimplantacjach lub transplantacjach zębów

założenie szyny przy zapaleniu kości, operacjach plastycznych lub resekcjach

szynowanie nieuszkodzonej, przeciwstawnej szczęki lub żuchwy

wyłuszczenie kamienia z przewodu ślinianki

nacięcie powierzchniowo, podśluzówkowo lub podskórnie leżącego ropnia włącznie z drenażem i opatrunkiem.

Czy dentysta ma obowiązek przyjąć z bólem zęba?

Jak wskazuje sam NFZ, jeśli zgłaszasz się do stomatologa z bólem zęba, pomoc powinieneś otrzymać już tego samego dnia. W przypadku nagłego bólu zęba możesz skorzystać z dyżuru stomatologicznego. W gabinetach pełniących dyżur są przyjmowani tylko pacjenci w przypadkach nagłych.

Nie 500+ a 1000+ w 2025 r. na dentystę

Po dokonaniu podliczeń, różnych darmowych zabiegów, które przysługują w ciągu 2025 r. można stwierdzić, że, gdyby korzystać z nich u dentysty prywatnie trzeba byłoby wydać nie 500 zł a nawet ponad 1000 zł. W zależności od sytuacji i stanu uzębienia.