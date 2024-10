Od 1000 do 3000 zł pomocy za hektar zniszczonej uprawy. Kiedy rolnicy będą mogli złożyć wnioski?

Ministerstwo rolnictwa zapowiedziało udzielenie rolnikom poszkodowanym przez grad, deszcz, huragan lub przymrozek pomocy w wysokości od 1 do 3 tys. zł za hektar uszkodzonej uprawy. MRiRW poinformowało, że prace legislacyjne w tej sprawie są na ukończeniu.

Pomoc finansowa dla producentów rolnych, w związku ze szkodami w uprawach

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) poinformowało w komunikacie zamieszczonym na swojej stronie internetowej, że "dobiegają końca prace legislacyjne dotyczące wprowadzenia przepisów przewidujących pomoc dla producentów rolnych, w których gospodarstwach doszło do szkód w uprawach rolnych spowodowanych wystąpieniem do 10 września 2024 r. gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych i huraganu". Chodzi o straty spowodowane zjawiskami w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, które zostały oszacowane przez komisję i które spowodowały szkody w wysokości powyżej 30 proc. średniej rocznej produkcji roślinnej.

Stawki pomocowe za uszkodzone uprawy oraz termin składania wniosków

Ministerstwo rolnictwa podano w komunikacie, że przewidziane stawki pomocowe wyniosą od 1000 zł/ha do 3000 zł/ha uszkodzonej uprawy. Rolnicy będą mogli złożyć wnioski do 15 listopada 2024 roku do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).