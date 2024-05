Nawet 10 000 zł dla Kół Gospodyń Wiejskich w 2024 roku. Kwota ma być przeznaczona na działania ekologiczne

Nawet 10.000,- zł dofinansowania na działania w zakresie edukacji ekologicznej oraz promocji postaw proekologicznych w środowisku lokalnym może otrzymać jedno Koło Gospodyń Wiejskich od Fundacji Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Pomaganie krzepi”. Wnioski w programie grantowym „Eko-gospodyni” można składać do 31 lipca 2024 r.

To już IV edycja programu grantowego "Eko-gospodyni" przeznaczonego dla Kół Gospodyń Wiejskich. Tym razem łączna pula dofinansowania to 100 tys. złotych.

REKLAMA

Na co można uzyskać dofinansowanie?

REKLAMA

Jak czytamy na stronie Fundacji Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Pomaganie krzepi”, dofinansowanie można uzyskać na działania w zakresie edukacji ekologicznej oraz promocji postaw proekologicznych w środowisku lokalnym, w szczególności wśród członkiń Kół Gospodyń Wiejskich.



Projekty składane w Programie grantowym mogą dotyczyć m.in. (poniższe wyliczenie jest przykładowe):

a) organizacji warsztatów ekologicznych i przyrodniczych,

b) organizacji działań mających na celu dbałość o lokalne środowisko naturalne (np. sadzenie lasu, sprzątanie terenów zielonych itp.),

c) organizacji szkoleń z zakresu edukacji ekologicznej,

d) organizacji działań dotyczących oszczędzania oraz racjonalnego wykorzystywania wody i energii,

e) organizacji przedsięwzięć edukacyjnych w zakresie ochrony przyrody i innych działań w zakresie edukacji ekologicznej,

f) organizacji działań dotyczących eko-upraw,

g) organizacji przedsięwzięć edukacyjnych mających na celu ograniczanie marnowania żywności.

Dofinansowanie można uzyskać także na inne działania w zakresie edukacji ekologicznej oraz promocji postaw proekologicznych w środowisku lokalnym, przy czym warunkiem jest, by liczba osób korzystających z Projektu nie była mniejsza niż 10.

Ważne Uwaga! Dofinansowanie nie może być przeznaczone na działania, które nie przyczyniają się do zwiększenia świadomości ekologicznej członkiń KGW oraz ich społeczności lokalnych, w szczególności na:

a) zakup indywidualnego sprzętu przeznaczonego dla osoby potrzebującej,

b) działania sponsoringowe,

c) działania mające cel inny niż wymieniony w § 2 ust. 5 Regulaminu Programu (czyli edukacja ekologiczna oraz promocja postaw proekologicznych w środowisku lokalnym).

Kto, jak i do kiedy może złożyć wniosek o dofinansowanie?

REKLAMA

O dofinansowanie w tym Programie mogą wnioskować Koła Gospodyń Wiejskich zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich, prowadzonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, działające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.



Warunkiem przystąpienia do Programu jest przesłanie wniosku z propozycją Projektu w formie elektronicznej za pomocą Generatora wniosków na stronie www.pomaganie-krzepi.pl/generator do dnia 31 lipca 2024 r. do godz. 23:59. Fundacja zastrzega, że wnioski złożone po terminie oraz w innej formie nie będą rozpatrywane.

Ważne przesłanie wniosku poprzez ww. Generator wymaga założenia bezpłatnego konta na stronie https://www.pomaganie-krzepi.pl/generator/ (poprzez podanie adresu e-mail oraz nadanie hasła). Dalsze kroki będą przedstawiane na poszczególnych etapach zakładania konta. Co istotne, osoba zakładająca konto w Generatorze i składająca Wniosek poprzez Generator musi oświadczyć, że ma pełnomocnictwo lub zgodę do reprezentowania KGW we wskazanych czynnościach w Programie.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Ważne Zakładanie konta w Generatorze i składanie wniosku krok po kroku

a) Wejdź na stronę www.pomaganie-krzepi.pl/generator/

b) Wpisz swój adres e-mail w wyznaczonym polu.

c) Poczekaj na link aktywacyjny, który zostanie przesłany na wskazany wcześniej adres email. (Warto zwrócić na folder SPAM, ponieważ e-mail może tam trafić ze względów bezpieczeństwa).

d) Kliknij link aktywacyjny i zmień hasło.

e) Zaloguj się na założone przez siebie konto w generatorze.

f) Wybierz Projekt: Konkursy dla Kół Gospodyń Wiejskich.

g) Wybierz odpowiedni formularz i rozpocznij wypełnianie.

h) Pola oznaczone * są obowiązkowe do wypełnienia.

i) W ostatnim kroku zaznacz wszystkie zgody i kliknij „ZŁÓŻ WNIOSEK”.

j) Na wskazany adres e-mail zostanie przesłana informacja o prawidłowym złożeniu Wniosku.

Przyjęcie przez Fundację przesłanego Wniosku zostanie automatycznie potwierdzone informacją zwrotną na adres e-mail podany przy zakładaniu konta. Brak informacji o przyjęciu przesłanego Wniosku jest jednoznaczny z niezakwalifikowaniem Wniosku do Programu.

Ważne Uwaga! Jedno Koło Gospodyń Wiejskich może złożyć tylko jeden Wniosek.

Kiedy dofinansowania zostaną przyznane?

Zwycięskie Projekty zostaną ogłoszone na stronie internetowej Fundacji pomaganie-krzepi.pl oraz profilu Facebook: www.facebook.com/fundacjapomaganiekrzepi do 30 września 2024 r.

Regulamin

Więcej szczegółowych informacji na temat Programu, w tym:

- zasady oceny Projektów i przyznania dofinansowania,

- zasady realizacji projektów oraz rozliczania dofinansowania,

- wzór sprawozdania finansowego z realizacji Projektu,

- harmonogram Programu,

można znaleźć w Regulaminie Programu grantowego dla Kół Gospodyń Wiejskich pn. „Eko-gospodyni”.

oprac. Paweł Huczko