Czy w 2025 r. też tak jak w 2024 r.: 99 zł na ucznia – w przypadku klas I–III; 185 zł na ucznia – w przypadku klasy IV; 238 zł na ucznia – w przypadku klas V i VI; 330 zł na ucznia – w przypadku klas VII i VIII?

Rodzice uczniów zastanawiają się czy w 2025 r. będzie też tak jak w 2024 r. w zakresie dotacji, to jest m.in.: 99 zł na ucznia – w przypadku klas I–III; 185 zł na ucznia – w przypadku klasy IV; 238 zł na ucznia – w przypadku klas V i VI; 330 zł na ucznia – w przypadku klas VII i VIII?

W oczekiwaniu na rozporządzenie w sprawie dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2025 r.

Wiele osób z oświaty zastanawia się czy w 2025 r. tak jak i w 2024 r. będzie podwyższona dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. Jak było w tym roku, w 2024 r.? Dnia 20 marca 2024 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2024 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 413). Na chwilę obecną nie ma projektu, czekamy i śledzimy informacje na bieżąco.

Finansowanie zadań oświaty

Wyżej wskazane rozporządzenie jest wykonaniem upoważnienia ustawowego zawartego w art. 60 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 2023 r. poz. 1400 i 2005 oraz 2024 r. poz. 123), zwanej dalej „ustawą”.

Ważne COROCZNA DOTACJA NA SZKOŁY. Kwota przewidziana na dotację celową w 2024 r. wynosi 515 mln zł. Art. 60 ustawy zakłada coroczne wydawanie przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania rozporządzenia w sprawie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

Wydanie nowego rozporządzenia w sprawie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe wynika z konieczności przyznania dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych oraz szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w:

podręczniki i materiały edukacyjne w przypadku klas II, V i VIII; materiały ćwiczeniowe w przypadku klas I-VIII.

Na podstawie ww. rozporządzenia dotację celową w 2024 r. mogą wnioskować szkoły uprawnione do uzyskania dotacji celowej na wszystkich uczniów klas II, V i VIII szkół podstawowych. Ponadto szkoły te, między innymi ze względu na zwiększenie się liczby uczniów danych klas w stosunku do liczby uczniów tych klas w latach ubiegłych, mogą wnioskować o udzielenie dotacji celowej także na uczniów klas, którym w roku szkolnym 2022/2023 lub 2023/2024 zapewniono podręczniki lub materiały edukacyjne. Szkoły mogą wnioskować również o refundację kosztów poniesionych w roku szkolnym 2023/2024 na zapewnienie podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. W rozporządzeniu zostały ustalone terminy udzielania dotacji celowej przez wojewodę. Wojewoda udziela dotacji celowej, o której mowa w art. 55 ust. 3 ustawy, w terminie do:

3 czerwca – w przypadku złożenia wniosku o udzielenie dotacji celowej przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie od 15 kwietnia do 6 maja; 8 sierpnia – w przypadku złożenia wniosku o udzielenie dotacji celowej przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie od 7 maja do 11 lipca; 14 października – w przypadku złożenia wniosku o udzielenie dotacji celowej przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie od 12 lipca do 15 września.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie maksymalnych kwot dotacji celowej udzielanej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (Dz.U. z 2023 r. poz. 910), podwyższono maksymalne kwoty dotacji celowej. Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o utworzeniu Akademii Piotrkowskiej (Dz.U. z 2023 r. poz. 709), zweryfikowane w 2023 r. maksymalne kwoty dotacji celowej obowiązują od dnia 15 maja 2023 r.

Zgodnie z powyższym, od dnia 15 maja 2023 r., maksymalna kwota dotacji celowej obliczanej i przyznawanej na wyposażenie publicznych szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w:

podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały edukacyjne wynosi 99 zł na ucznia – w przypadku klas I–III; materiały ćwiczeniowe wynosi 55 zł na ucznia – w przypadku klas I–III; podręczniki lub materiały edukacyjne wynosi: 185 zł na ucznia – w przypadku klasy IV, 238 zł na ucznia – w przypadku klas V i VI, 330 zł na ucznia – w przypadku klas VII i VIII; materiały ćwiczeniowe wynosi 27,50 zł na ucznia – w przypadku klas IV–VIII.

W przypadku podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego kwoty dotacji są powiększane poprzez pomnożenie ich przez wskaźniki, których wysokość określona została w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 611). Zmianie nie ulega, w stosunku do roku ubiegłego, struktura formularzy, sposób naliczania dotacji celowej na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz sposób rozliczania dotacji, a także sposób obliczania kosztów obsługi zadania. Zgodnie z art. 55 ust. 9 ustawy, koszty obsługi zadania wynoszą 1% przekazanej kwoty dotacji celowej. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 kwietnia 2024 r. Co z zatem z rokiem szkolnym 2025/2026? Musimy czekać na informację, ale może pewną podpowiedzią jest to co znajdowało się w projekcie niżej wskazanym.

Założenia na 2025, 2026 i 2027 r. zgodne z projektem rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie maksymalnych kwot dotacji celowej udzielanej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe

Założenia na 2025, 2026 i 2027 r. zgodne z projektem rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie maksymalnych kwot dotacji celowej udzielanej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, numer projektu RD671, był takie:

Wydatki na oświatę (założenia w projecie)



III. w roku 2025:

1. Dotacja na podręczniki i materiały edukacyjne: 144,34

2. Dotacja na materiały ćwiczeniowe: 131,62

3. Dotacja na dodatkowe zestawy zgodnie z liczbą oddziałów klas: 12,12

4. Dotacja z tytułu wzrostu liczby uczniów: 65,34

5. Refundacja: 0,71

6. Dotacja dla ORPEG i MKiDN: 5,0

7. Razem dotacja: 359,13

8. Limit ustalony w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych: 362,0



IV. w roku 2026:

1. Dotacja na podręczniki i materiały edukacyjne: 264,71

2. Dotacja na materiały ćwiczeniowe: 132,84

3. Dotacja na dodatkowe zestawy zgodnie z liczbą oddziałów klas: 20,54

4. Dotacja z tytułu wzrostu liczby uczniów: 40,80

5. Refundacja: 0,92

6. Dotacja dla ORPEG i MKiDN: 5,0

7. Razem dotacja: 464,81

8. Limit ustalony w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych: 475,0



V. w roku 2027:

1. Dotacja na podręczniki i materiały edukacyjne: 294,52

2. Dotacja na materiały ćwiczeniowe: 133,08

3. Dotacja na dodatkowe zestawy zgodnie z liczbą oddziałów klas: 23,50

4. Dotacja z tytułu wzrostu liczby uczniów: 42,09

5. Refundacja: 0,99

6. Dotacja dla ORPEG i MKiDN: 5,0

7. Razem dotacja: 499,18

8. Limit ustalony w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych: 536,0

Pamiętajmy, że to tylko projekt, który dotyczył rozporządzenia, które ostatecznie zostało wprowadzone w 2024 r., ale może to być pewna podpowiedź w jakim kierunku pójdą prace na kolejne lata.