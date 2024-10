System kaucyjny: Co się ma zmienić po 1 lipca 2025 r.? Jakie konsekwencje? Resort klimatu skierował do konsultacji autopoprawkę do nowelizacji wprowadzającej system kaucyjny. Jakie rodzaje opakowań obejmie system kaucyjny?

Ministerstwo Klimatu i Środowiska skierowało do konsultacji autopoprawkę do projektu nowelizacji ustawy o odpadach oraz ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. Autopoprawka ma na celu przesunięcie o 6 miesięcy wejście w życie pełnego systemu kaucyjnego.

REKLAMA

System kaucyjny: Co się ma zmienić po 1 lipca 2025 r.? Jakie konsekwencje?

W uzasadnieniu do zgłoszonej autopoprawki, MKiŚ zaznaczyło, że uruchomienie systemu kaucyjnego wymaga wysiłku organizacyjnego i finansowego ze strony podmiotów uczestniczących w systemie kaucyjnym. Poinformowało także, że 2025 r. będzie okresem uruchamiania systemów kaucyjnych. Dlatego też wychodząc naprzeciw postulatom jednostek handlowych związanym z potrzebą dostosowania pomieszczeń i zmiany procedur w zakresie zbierania opakowań w sklepach, w ramach autopoprawki przyjęto, że w 2025 r. przy obliczaniu poziomów selektywnego zbierania opakowań i odpadów opakowaniowych w systemie kaucyjnym będzie się uwzględniać masę opakowań, w których wprowadzono do obrotu napoje w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia 2025 r., oraz masę zebranych opakowań i odpadów opakowaniowych w ramach systemu kaucyjnego w 2025 r. (art. 9) – napisano w uzasadnieniu do zgłoszonej autopoprawki. Dodano, że przepis przejściowy w zw. z art. 21a ustawy opakowaniowej oznacza, że od 1 lipca 2025 r. minimalne poziomy selektywnego zbierania opakowań i odpadów opakowaniowych będzie można osiągnąć wyłącznie w ramach systemu kaucyjnego. Wskazano także, że podmioty reprezentujące, które otrzymały zezwolenie na prowadzenie systemu kaucyjnego od 1 stycznia 2025 r. będą mogły wystąpić z wnioskiem o zmianę terminu uruchomienia systemu kaucyjnego (art. 7). Resort zakłada, że podmioty reprezentujące z tej możliwości skorzystają i złożą wniosek o zmianę terminu uruchomienia systemu kaucyjnego na dzień 1 lipca 2025 r. Podmioty będą mogły same zadecydować co jest dla nich korzystniejsze. Uruchomienie systemu od 1 stycznia 2025 r., czy też przesunięcie uruchomienia systemu. W czasie, kiedy podmioty uczestniczące w systemie kaucyjnym będą się wdrażały w jego funkcjonowanie ( tj. od 1 stycznia do 30 czerwca 2025 r.), będzie się poprzestawało na pouczeniach, a nie na nakładaniu sankcji (art. 10). W uzasadnieniu do autopoprawki wskazano, że przesunięcie o pół roku ustawowych obowiązków i ew. wynikających z tego sankcji spowoduje, że branża zyska dodatkowy czas na dokończenie działań związanych z wypracowaniem sposobu współpracy pomiędzy operatorami i zapewnieniem kompatybilności systemów.

System kaucyjny obejmie trzy rodzaje opakowań

System kaucyjny jest powszechnie stosowany w Europie. Przyczynia się do zmniejszenia zaśmiecenia przestrzeni publicznej. Konsumenci są zachęcani do segregowania opakowań i zwracania ich w wybranych punktach. Opakowania zebrane w ten sposób mogą być przekazywane do recyklingu lub ponownego użycia. Jego celem jest zmniejszenie ilości zmieszanych odpadów komunalnych odbieranych przez gminy i zwiększenie poziomu recyklingu. System ma objąć trzy rodzaje opakowań: butelki plastikowe do 3 litrów, szklane butelki wielorazowego użytku do 1,5 litra oraz metalowe puszki do 1 litra. Puste opakowania będzie można oddać do sklepu, aby odzyskać wcześniej zapłaconą kaucję. Duże sklepy, o powierzchni powyżej 200 metrów kwadratowych, będą w tym celu musiały odbierać puste opakowania. Pozostałe placówki handlowe, te o mniejszej powierzchni, będą mogły przystąpić do systemu i odbierać opakowania objęte kaucją na zasadzie dobrowolności.