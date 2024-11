Od 10 do 20 proc. droższe usługi pogrzebowe w 2025 r. Większa szara strefa w branży funeralnej. Zasiłek pogrzebowy nie 7 tys., a 4 tys. zł w 2025 r.? Polska Izba Branży Pogrzebowej ostrzega i apeluje o zmiany. Co z podwyższeniem zasiłku pogrzebowego?

Zdaniem Polskiej Izby Branży Pogrzebowej (PIBP), w najbliższym czasie powinniśmy spodziewać się podwyżek związanych z usługami pogrzebowymi. Te podwyżki – zdaniem PIBP – będą w granicach od 10 do 20 proc.

Od 10 do 20 proc. droższe usługi pogrzebowe w 2025 r.

Prezes Polskiej Izby Branży Pogrzebowej Robert Czyżak wskazał, ze jest to m.in. efekt nadchodzących podwyżek cen energii elektrycznej, gazu oraz rosnących kosztów pracowniczych oraz braku działania władz wobec podwyższenia kwoty zasiłku pogrzebowego. Podwyższenie tej sumy z pewnością przyniosłoby pożytek wszystkim, którzy korzystają z naszych usług. Wstrzymanie się z tym do kolejnego roku lub nawet, o czym słychać w przestrzeni publicznej, do 2026, wymusza podwyżki cen w naszym sektorze – przekazał Robert Czyżak.

Zasiłek pogrzebowy nie 7 tys., a 4 tys. zł w 2025 r.?

Wysokość zasiłku pogrzebowego od 1 marca 2011 roku wynosi 4 tys. zł. Jeszcze w maju, w wykazie prac legislacyjnych pojawił się projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach mający na celu zwiększenie zasiłku pogrzebowego do 7 tys. zł. Niestety – z informacji uzyskanych od resortu rodziny – projekt został zdjęty z porządku obrad Stałego Komitetu Rady Ministrów. Pod koniec października, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Aleksandra Gajewska w na antenie Polsat News przekazała, że przesunięcie prac związanych z podwyższeniem zasiłku pogrzebowego miało związek z wystąpieniem powodzi. Wracamy do normalnego trybu funkcjonowania - powiedziała. Wyraziła nadzieję, że zostanie on podwyższony jak najszybciej. Dodała, że tej chwili Stały Komitet Rady Ministrów będzie koncentrował się nad tym rozwiązaniem, a inne resorty będą miały możliwość zgłoszenia uwag do projektu.

Większa szara strefa w branży funeralnej

Zdaniem prezesa PIBP, wraz z droższymi usługami pogrzebowymi powiększy się także szara strefa w branży funeralnej. Wiadomo, że różne pseudo firmy będą chciały to wykorzystać, proponując pochówek tańszy, ale często z rażącym brakiem poszanowania standardów – ocenił Czyżak. Dodał, ze chodzi m.in. o przewożenie ciał zmarłych zwykłymi pojazdami dostawczymi, na co dzień służącymi do transportu owoców, czy przygotowywaniem zwłok w garażach, bez zachowania podstawowych zasad higieny, a także rozliczanie „pod stołem”. Ocenił, że takie działania narażają Skarb Państwa na straty rzędu 3 mld zł. A przecież kwota ta, i to już dziś, mogłaby zostać przeznaczona min. na podniesienie świadczenia, jakim jest zasiłek pogrzebowy – dodał Czyżak.

Polska Izba Branży Pogrzebowej ostrzega i apeluje o zmiany

W ocenie Polskiej Branży Pogrzebowej, oprócz oczekiwanej podwyżki zasiłku pogrzebowego, jak najszybciej powinny wejść w życie przepisy tzw. Prawa Pogrzebowego. Szara strefa, z którą boryka się nasza branża, może zostać w znacznej mierze wyeliminowana, i to właściwie natychmiast. Stać się to może dzięki wejściu w życie przepisów nowego Prawa Pogrzebowego. Jest ono przecież gotowe i czeka tylko na przyjęcie przez Radę Ministrów, a następnie skierowanie go do sejmu – powiedział Czyżak. Projekt nowelizacji aktów prawnych zwanych tzw. Prawem Pogrzebowym przewiduje m.in. wprowadzenie uregulowań pozwalających na większą i bardziej skuteczną kontrolę tego sektora usług. Wśród zapisów znalazła się także konieczność posiadania odpowiedniej infrastruktury do przechowywania i transportu zwłok czy obowiązek ubezpieczenia kosztów pogrzebu.

Zdaniem PIBP, przyczyni się to do znacznego podwyższenia standardów w branży funeralnej i przyniesie pożytek przede wszystkim jej klientom czyli najbliższym osób zmarłych. Proponowane przepisy nakładają szczególne obowiązki na przedsiębiorców pogrzebowych i faktycznie eliminują z rynku liczne "podmioty – krzaki", które dziś obniżają jakość usług – ocenił Czyżak. Przypomniał także o trwających (obecnie zawieszonych – red. Infor.pl) pracach nad zwiększeniem zasiłku pogrzebowego. Skorzystają na tym przede wszystkim rodziny zmarłych osób, bo zdejmą z nich w znacznej mierze ciężar finansowy związany z całym pochówkiem – powiedział Czyżak. W jego ocenie, już w tym momencie kwota zasiłku pogrzebowego powinna wynosić co najmniej 7 tysięcy złotych. Zaznaczył, że w przeciwnym razie możliwe, a nawet konieczne, staną się dalsze podwyżki, które obarczą klientów przedsiębiorstw funeralnych. Dodał, że od 2025 r. firmy funeralne zmuszone będą podnieść ceny swoich usług o 10-20 proc. w zależności od regionu Polski.