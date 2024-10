Już 30 listopada 2024 r. mija termin złożenia wniosku o 400+ na uczniów. Przez ucznia rozumie się osoby aż do 24 roku życia. Komu przysługują dodatkowe pieniądze na wyprawkę szkolną? Jak i gdzie można złożyć wnioski?

rozwiń >

Wielkimi krokami zbliża się ostateczny termin złożenia wniosków o dodatkowe pieniądze na wyprawkę szkolną dla uczniów wieku do 24 roku życia. Tylko nieliczni będą mogli złożyć wniosek po 30 listopada.

REKLAMA

Już 30 listopada 2024 r. mija termin złożenia wniosku o 400+ na uczniów. Przez ucznia rozumie się osoby aż do 24 roku życia

O dodatkowe 400 złotych mogą wystąpić zarówno rodzice, opiekunowie jak i pełnoletnie osoby uczące się, które nie są na utrzymaniu rodziców. By otrzymać 400 zł na wyprawkę szkolną, należy złożyć dwa wnioski. Część pieniędzy otrzymać można z programu "Dobry start", a resztę z dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.

Świadczenie "Dobry start": dla kogo

Świadczenie "Dobry start" jest przyznawane bez względu na dochód rodziny. O dodatkowe środki pieniężne mogą starać się rodzice i opiekunowie ucznia w wieku do lat 20, lub w przypadku uczniów z niepełnosprawnością – do lat 24. Wnioski można składać wyłącznie drogą elektroniczną. Świadczenie to przysługuje także na dzieci pozostające w pieczy zastępczej oraz osobom usamodzielnianym opuszczającym pieczę. W takich przypadkach, wniosek o świadczenie "Dobry start" może złożyć rodzina zastępcza, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka, dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej lub dyrektor regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej.

Świadczenie "Dobry start": kwota

Świadczenie "Dobry start" przyznawane jest raz w roku na wsparcie dla wszystkich uczniów, którzy rozpoczynają rok szkolny. Wysokość świadczenia wynosi 300 zł. Pieniądze przelewane są na konto podane we wniosku. Świadczenie to nie podlega egzekucji. Oznacza to, że komornik nie może zająć tych środków. W przypadku, gdy dziecko – zgodnie z orzeczeniem sądu – jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców, każdy z nich może złożyć wniosek o wyprawkę. Otrzymają oni po 150 zł.

Świadczenie "Dobry start": wniosek

Wnioski o to świadczenie, jak już wyżej zostało wspomniane, można składać jedynie drogą elektroniczną. Wnioski o wyprawkę szkolną można składać za pośrednictwem aplikacji mZUS, portalu PUE ZUS, portalu Emp@tia lub poprzez bankowość elektroniczną. ZUS rozpoczął nabór wniosków 1 lipca 2024 r. Termin składania wniosków mija 30 listopada 2024 r. Po tym terminie, wniosek o świadczenie "Dobry start" można złożyć tylko w przypadku, gdy dziecko powyżej 20 roku życia uzyska orzeczenie o niepełnosprawności po 30 listopada. Taki wniosek należy złożyć za pośrednictwem PUE ZUS. Świadczenie zostanie wypłacone w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia poprawnie wypełnionego wniosku.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zasiłek rodzinny

Osoby, które pobierają zasiłek rodzinny na dziecko uczące się, mogą także wystąpić o dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego. Zasiłek rodzinny przysługuje na dziecko do ukończenia przez nie 18 roku życia, lub jeżeli się uczy, to nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, a w przypadku uczących się niepełnosprawnych – do ukończenia 24 roku życia. Należy pamiętać, że zarówno zasiłek rodzinny jak i dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł, lub gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764 zł. Zasiłek rodzinny przysługuje także osobie uczącej się. Ona także może wystąpić o dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się. Przyznawany jest na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego. Dodatek ten przysługuje także na dzieci, które rozpoczynają roczne przygotowanie przedszkolne. Jest to jednorazowy dodatek w wysokości 100 zł na dziecko.

Wniosek o wypłatę dodatku należy złożyć do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne. Nowy okres zasiłkowy rozpoczyna się 1 listopada 2024 r. Prawo do zasiłku rodzinnego ustala się od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego.