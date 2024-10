Od 215,84 zł do 3919 zł dla osób niepełnosprawnych w 2025 r. Które osoby niepełnosprawne mogą starać się o 215,84 zł, a które mogą liczyć na 3919 zł miesięcznie? Gdzie należy złożyć wniosek? Jakie są kryteria?

Osoby niepełnosprawne mogą wnioskować o szereg świadczeń pieniężnych. Niektóre z nich waloryzowane są co roku i 1 marca 2025 r. ulegną podwyższeniu. Inne zaś podlegają weryfikacji co trzy lata.

REKLAMA

Zasiłek pielęgnacyjny: 215,84 zł

Jednym ze świadczeń, o które mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jest zasiłek pielęgnacyjny. W tym roku podlegał weryfikacji. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 13 sierpnia 2024 r. wysokość tego zasiłku pozostanie na tym samym poziomie. Oznacza to, że do kolejnej weryfikacji zasiłek pielęgnacyjny będzie wynosił 215,84 zł. Ostatnio podniesiono jego kwotę 1 listopada 2019 roku. Przyznawany jest w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Przysługuje niepełnosprawnym dzieciom, a także osobom powyżej 16 roku życia, które mają orzeczenie ze znacznym stopniem niepełnosprawności, a także takim, które mają orzeczenie z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – pod warunkiem, że niepełnosprawność powstałą w wieku do ukończenia 21 roku życia. Zasiłek ten przysługuje także osobom, powyżej 75 roku życia. Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny można złożyć w jednostkach terenowych odpowiedzialnych za realizację świadczeń rodzinnych w danej gminie.

Świadczenie wspierające: do 3919 zł

REKLAMA

Stosunkowo nowym świadczeniem, bo obowiązującym od niecałego roku, jest świadczenie wspierające. Przysługuje ono pełnoletnim osobom niepełnosprawnym, które mają decyzję wsparcia ustaloną na konkretnym poziomie. Jest ono powiązane z wysokością renty socjalnej. Z racji tego, ze renta socjalna podlega co roku waloryzacji, wysokość świadczenia wspierającego także się zmienia. Wynosi ono od 40 proc. do 220 proc. renty socjalnej. Przyznanie świadczenia wspierającego jest niezależne od kryterium dochodowego. Można pobierać je wraz z rentą socjalną, a także innym świadczeniem rentowym lub emerytalnym.

Osoby, które mają najwyżej ocenioną potrzebę wsparcia, tj. na poziomie od 95 do 100 pkt, mogą liczyć na świadczenie w wysokości 220 proc. renty socjalnej, czyli na wypłatę w wysokości 3919 zł. Od 90 do 94 pkt można liczyć na 180 proc. renty socjalnej, od 85 do 89 pkt – 120 proc. renty socjalnej, od 80 do 84 pkt – 80 proc. renty socjalnej, od 75 do 79 pkt – 60 proc. renty socjalnej, a od 70 do 74 pkt – 40 proc. renty socjalnej. Decyzja ustalająca poziom potrzeby wsparcia wydawana jest na okres, na który osoba została zaliczona do osób niepełnosprawnych na podstawie ostatecznego orzeczenia, nie dłużej jednak niż na 7 lat. Od 1 stycznia 2024 r. świadczenie to dostępne jest dla osób, których poziom potrzeby wsparcia został określony na poziomie od 87 do 100 pkt. Od 1 stycznia 2025 r. będzie ono dostępne dla osób z poziomem wsparcia od 78 do 86 pkt, a od 1 stycznia 2026 r. od 70 do 77 pkt. Wniosek o świadczenie wspierające - po otrzymaniu decyzji określającej poziom wsparcia - należy złożyć w formie elektronicznej za pomocą PUE ZUS, portalu Emp@tia lub poprzez bankowość elektroniczną.

Powyżej opisane świadczenia są skrajnymi świadczeniami, o które mogą starać się osoby niepełnosprawne. Więcej na temat świadczeń przysługującym osobom niepełnosprawnym można znaleźć w artykule: 5 świadczeń dla niepełnosprawnych w 2025 r. Na jedno z nich wniosek możesz wysłać wcześniej, ale wypłata z wyrównaniem od stycznia będzie dopiero w maju 2025 r. Znajduje się tam także nowe świadczenie, które w dalszym ciągu czeka na podpis prezydenta Andrzeja Dudy, a ma zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2025 roku.

Dalszy ciąg materiału pod wideo