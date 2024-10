7 tys. zł zasiłku pogrzebowego pod koniec 2024 r.? Projekt utknął. Jak udało dowiedzieć się redakcji Infor.pl, projekt dotyczący zwiększenia zasiłku pogrzebowego w 2024 r. został zdjęty z porządku obrad Stałego Komitetu Rady Ministrów.

Jeszcze w maju, w wykazie prac legislacyjnych pojawił się projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach mający na celu zwiększenie zasiłku pogrzebowego do 7 tys. zł. Obecnie kwota zasiłku pogrzebowego jest stała od 13 lat i wynosi 4 tys. zł.

Czym jest i komu przysługuje zasiłek pogrzebowy

Zasiłek pogrzebowy przyznawany jest w celu częściowego pokrycia kosztów pogrzebu. Przysługuje członkom rodziny, pracodawcy, domowi pomocy społecznej, gminie, powiatowi, osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego, lub osobie obcej, pod warunkiem, że pokryła koszty pogrzebu. Na ten moment zasiłek pogrzebowy przysługuje członkowi rodziny niezależnie od kwoty poniesionych kosztów pogrzebowych w wysokości 4 tys. zł, a innym osobom i podmiotom upoważnionym do zasiłku pogrzebowego – do wysokości poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 4 tys. zł. W przypadku, gdy koszty zostały poniesione przez więcej niż jedną osobę, bądź więcej niż jeden podmiot, zasiłek ten jest dzielony proporcjonalnie do poniesionych kosztów pogrzebu. Kwota zasiłku pogrzebowego w wysokości 4 tys. zł obowiązuje od 1 marca 2011 r.

7 tys. zł zasiłku pogrzebowego pod koniec 2024 r.?

W projekcie przygotowanym przez ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej wskazano, że kwota zasiłku pogrzebowego powinna zostać podniesiona do 7 tys. zł. Dodatkowo projekt zakłada coroczną waloryzację tego zasiłku a także dodatkowy zasiłek celowy z pomocy społecznej w wysokości 2 tys. zł. W projekcie z 4 września 2024 r. dalej widnieje informacja, że pierwsza waloryzacja zasiłku pogrzebowego zostanie przeprowadzona w 2025 r. W uzasadnieniu do projektu resort rodziny przypomniał, że kwota zasiłku nie była podnoszona od ponad 13 lat i nie przystaje do obecnych realiów. W ocenie resortu zaproponowana kwota zasiłku pogrzebowego w dalszym ciągu nie pokryje całkowitych rynkowych kosztów pogrzebu, ale wspomoże obywateli w tak trudnym czasie jakim jest pochowanie bliskiej osoby.

Z zaproponowaną zmianą wysokości zasiłku pogrzebowego nie zgadza się resort finansów. Jeszcze w sierpniu minister finansów informował, że zdaniem resortu zasiłek pogrzebowy powinien zostać podniesiony do 6450 zł, a podwyższenie tego zasiłku do 7 tys. zł wydaje się – w ocenie resortu finansów – bezzasadne. Ponadto, resort finansów jest także przeciwny temu, by zasiłek pogrzebowy podlegał corocznej waloryzacji. Podobnie negatywnie ocenił wprowadzenie 2 tys. zasiłku celowego z pomocy społecznej. W ocenie MF, to rozwiązanie nie znajduje uzasadnienia ze względu na obciążenie dodatkowymi kosztami jednostek samorządu terytorialnego. 3 października 2024 r. minister finansów Andrzej Domański w RMF FM poinformował, że najprawdopodobniej nie będzie środków na podniesienie kwoty zasiłku pogrzebowego w 2025 r. Zdaniem Domańskiego zasiłek pogrzebowy zostanie podniesiony dopiero w 2026 r.

Projekt utknął

Redakcja Infor.pl zwróciła się do resortu rodziny z pytaniem dotyczącym prac nad podwyższeniem zasiłku pogrzebowego. Zostaliśmy poinformowani, że projekt ustawy został zdjęty z porządku obrad Stałego Komitetu Rady Ministrów. Działanie to zostało uargumentowane wprowadzeniem stanu klęski żywiołowej oraz potrzebą priorytetowego zaangażowania wszystkich członków Stałego Komitetu Rady Ministrów w działania rządu związane z ograniczeniem skutków powodzi. Poniżej prezentujemy całą odpowiedź resortu rodziny.

Informujemy, że opracowany w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (UA5) dotyczycący podwyższenia kwoty zasiłku pogrzebowego został, po przeprowadzonych konsultacjach społecznych, skierowany pod obrady Stałego Komitetu Rady Ministrów.

Ze względu na wprowadzony stan klęski żywiołowej i zaistniałą potrzebę priorytetowego zaangażowania wszystkich członków Stałego Komitetu Rady Ministrów w działania Rządu związane z ograniczaniem skutków powodzi, przedmiotowy projekt ustawy został zdjęty z porządku obrad SKRM.

Dalsze prace nad projektem znajdują się w gestii SKRM oraz Rady Ministrów - napisało w odpowiedzi Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.