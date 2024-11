Dodatkowy dzień wolny od pracy dla wszystkich pracowników? Jest projekt ustawy. Prezydent jest za

Dodatkowy dzień wolny od pracy dla wszystkich pracowników? Jest projekt nowelizacji ustawy o dniach wolnych od pracy. Prezydent popiera pomysł Lewicy ws. dnia wolnego od pracę w Wigilię Bożego Narodzenia.

24 października 2024 r. Lewica złożyła projekt nowelizacji ustawy o dniach wolnych od pracy. Chodzi m.in. o ustanowienie nowego dnia wolnego od pracy.

Dodatkowy dzień wolny od pracy dla wszystkich pracowników? Jest projekt ustawy.

Projekt ten zakłada, że 24 grudnia - Wigilia Bożego Narodzenia będzie dniem wolnym od pracy. Dodatkowo, nakłada także ograniczenie w wykonywaniu pracy w placówkach handlowych w niedziele i święta oraz w sobotę bezpośrednio poprzedzającą dzień Wielkiej Nocy. Zgodnie z projektem nowelizacji – powierzanie wykonywania pracy w handlu lub wykonywania czynności związanych z handlem nieodpłatnie w placówkach handlowych w niedziele i święta, a także w sobotę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy – maja być zakazane. W projekcie znalazły się także zapisy dotyczące tego, kiedy zakaz handlu nie będzie obowiązywał. Ma on nie obowiązywać w kolejne dwie niedziele poprzedzające 24 grudnia, niedzielę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy, a także ostatnią niedzielę przypadającą. Dodatkowo, w projekcie uwzględniono także handel w sobotę poprzedzającą bezpośrednio pierwszy dzień Wielkiej Nocy. Po godzinie 14:00 handel oraz wykonywanie czynności związanych z handlem, a także powierzanie pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem mają być zakazane. Wyjątek mają stanowić placówki nieobjęte zakazem handlu w niedzielę i święta wymienione w art. 6 ustawy o z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Projekt zakłada wejście w życie z dniem następującym po ogłoszeniu.

Dodatkowy dzień wolny od pracy. Uzasadnienie do projektu

W uzasadnieniu do projektu wskazano, że ustanowienie 24 grudnia dniem wolnym od pracy ułatwi pracownikom łączenie życia zawodowego z życiem prywatnym. Projektodawcy przypomnieli, że ułatwi to także sprawowanie opieki nad dziećmi, które najczęściej w tym dniu nie mają zajęć edukacyjnych. Dodano także, że Wigilia Bożego Narodzenia jest ustawowo dniem wolnym od pracy w Bułgarii, Cyprze, Czechach, Danii, Estonii, Finlandii, Irlandii, Litwie, Łotwie, Słowacji, oraz na Węgrzech.

Prezydent jest za

25 października ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk przekazała, że to, czy wolny od pracy będzie już tegoroczny 24 grudnia zależy – w jej ocenie – od tego, kiedy i w jakim tempie projekt ustawy będzie procedowany przez parlamentarzystów. 29 października prezydent Andrzej Duda w Radiu Zet przekazał, że popiera pomysł Lewicy w sprawie wolnej od pracy Wigilii. Zadeklarował, że podpisze taką ustawę. Dodał, że nie przejmuje się kosztami tego pomysłu, ponieważ – w jego ocenie – „ludziom też się coś należy”. Powiedzmy sobie szczerze: w większości przypadków to jest już taka praca „na pół gwizdka”. Ludzie wychodzą z pracy, bo muszą załatwić sprawy, więc to jest taki dzień, który w istocie bardzo umiarkowanie jest dniem przepracowanym" – powiedział. Dodał jednak, że są zawody, które ten dzień „muszą przepracować solidnie”.

Dodatkowy dzień wolny od pracy. Co dzieje się z projektem

Na stronie Sejmu (stan na godz.5:50 we wtorek, 5 listopada) widnieje informacja, że 25 października projekt nowelizacji został skierowany do opinii Biura Legislacyjnego ora Biura Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji. 30 października 2024 r. zaś, został skierowany do opinii SN, PG, NRA, KRRP, RDS, PIP, RMiŚP, KIG, NBP, KRBR, FZZ, OPZZ, NSZZ"S", FPP, BCC-ZP, ZRP, PRP, ZPiP i Lewiatan.

Dni ustawowo wolne od pracy

Zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy (Dz.U.2020.1920 t.j.) dniami wolnymi od pracy są niedziele oraz następujące dni:

1 stycznia - Nowy Rok,

6 stycznia - Święto Trzech Króli,

pierwszy dzień Wielkiej Nocy,

drugi dzień Wielkiej Nocy,

1 maja - Święto Państwowe,

3 maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja,

pierwszy dzień Zielonych Świątek,

dzień Bożego Ciała,

15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,

1 listopada - Wszystkich Świętych,

11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości,

25 grudnia - pierwszy dzień Bożego Narodzenia,

26 grudnia - drugi dzień Bożego Narodzenia