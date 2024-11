2025 r.: świadczenie pielęgnacyjne, świadczenie wspierające, zasiłek pielęgnacyjny. Które świadczenia wzrosną? Gdzie złożyć wniosek? Jakie warunki należy spełniać by otrzymać poszczególne świadczenia?

W poniższym artykule zaprezentowane zostały trzy świadczenia przysługujące m.in. osobom niepełnosprawnym. Jedno z nich dedykowane jest do osób pełnoletnich, inne zaś tylko do osób poniżej 18 roku życia.

Świadczenie wspierające 2025 r.

Świadczenie wspierające przysługuje osobom z niepełnosprawnościami, które ukończyły 18 lat. Chodzi o to, by dorosłe osoby niepełnosprawne mogły decydować o tym, jak wykorzystać otrzymane wsparcie. Świadczenie wspierające przysługuje niezależnie od dochodu osoby niepełnosprawnej. Przysługuje także niezależnie od innych form wsparcia, które otrzymuje świadczeniobiorca.

Świadczenie wspierające: co zrobić

Przed złożeniem wniosku o świadczenie wspierające należy pamiętać o tym, by uzyskać decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia. Wniosek o ustalenie tej decyzji należy złożyć do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (WZON). By ubiegać się o decyzję z WZON, należy mieć status osoby z niepełnosprawnością potwierdzony w formie orzeczenia o niepełnosprawności i jej stopniu, orzeczenia o niezdolności do pracy lub orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczenia o inwalidztwie lub innego orzeczenia wydanego np. przez KRUS.

Świadczenie wspierające: decyzja ustalająca poziom wsparcia – na jak długo?

WZON wydaje decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia na wniosek zainteresowanego. Ustala ją na taki sam okres, na jaki wnioskodawca ma orzeczenie o niepełnosprawności, jednakże nie dłużej niż na siedem lat. Po otrzymaniu decyzji ustalającej poziom wsparcia można wystąpić z wnioskiem do ZUS o przyznanie świadczenia wspierającego.

Świadczenie wspierające: wniosek do ZUS

W momencie, gdy osoba zainteresowana świadczeniem wspierającym posiada już decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia wydaną przez WZON, może wystąpić z wnioskiem do ZUS o przyznanie świadczenia. Wniosek do ZUS można składać wyłącznie drogą elektroniczną. Można go złożyć za pomocą: PUE ZUS, portalu Emp@tia lub poprzez bankowość elektroniczną.

Świadczenie wspierające: wysokość

Świadczenie wspierające powiązane jest z wysokością renty socjalnej. W zależności od ustalonego poziomu potrzeby wsparcia, może ono wynosić od 40 do 220 proc. wysokości renty socjalnej. Wysokość świadczenia wspierającego ustalana jest następująco:

95–100 pkt – 220 proc. renty socjalnej,

90–94 pkt – 180 proc. renty socjalnej,

85–89 pkt – 120 proc. renty socjalnej,

80–84 pkt – 80 proc. renty socjalnej,

75–79 pkt – 60 proc. renty socjalnej,

70–74 pkt – 40 proc. renty socjalnej.

Renta socjalna od 1 marca 2024 r. wynosi 1780,96 zł. W związku z tym, świadczenie wspierające wynosi odpowiednio od 713 do 3919 zł.

Świadczenie wspierające 2025 r. co się zmieni? Ile będzie wynosić w 2025 r.?

Świadczenie wspierające jest wprowadzane etapami. Od 1 stycznia 2024 r. świadczenie to dostępne jest dla osób z niepełnosprawnościami, które mają ustalony poziom wsparcia od 87 do 100 pkt. Od 1 stycznia 2025 r. będzie ono dostępne dla osób, których poziom potrzeby wsparcia został ustalony na od 78 do 86 pkt. Od 1 stycznia 2026 r. będzie ono dostępne także dla osób, których poziom potrzeby wsparcia został ustalony na poziomie od 70 pkt. Warto także pamiętać, że wysokość renty socjalnej podlega co roku waloryzacji. Oznacza to, że od 1 marca 2025 r. renta socjalna zostanie podwyższona. W związku z tym, że wysokość świadczenia wspierającego powiązana jest z wysokością renty socjalnej, ono także ulegnie podwyższeniu.

Ważne Harmonogram nie dotyczy osób z niepełnosprawnością, na które ich opiekunowie 1 stycznia 2024 r. lub później pobierali z organu gminy świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna. Takie osoby będą mogły ubiegać się o przyznanie świadczenia wspierającego już w 2024 r., jeśli w decyzji o poziomie potrzeby wsparcia uzyskały co najmniej 70 punktów. Ponadto, z racji tego, że wysokość renty socjalnej podlega co roku waloryzacji, należy się spodziewać wzrostu świadczenia wspierającego. Wzrost ten nastąpi 1 marca 2025 r.

Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent 2025 r.

Wskaźnikiem waloryzacji jest średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów albo średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku kalendarzowym zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym. Od 1 stycznia 2025 r. wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wyniesie 4666 zł. Od 1 stycznia 2024 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosiło 4242 zł, a od 1 lipca 2024 r. wynosi 4300 zł. Oznacza to wzrost o 366 zł w porównaniu z lipcem 2024 r. W projekcie ustawy budżetowej na 2025 r. – procedowanej aktualnie przez Sejm – uwzględniono prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w wysokości 105,3 proc. Dodatkowo, z najnowszej prognozy NBP wynika, że średnioroczna inflacja w 2024 r. wyniesie 3,7 proc. Z obliczeń Dziennika Gazety Prawnej wynika, że wskaźnik waloryzacji emerytur i rent na 2025 r. wyniesie 5,52 proc.

Świadczenie pielęgnacyjne 2025 r.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje na osoby niepełnosprawnościami do ukończenia przez nie 18 roku życia. Pobierać je mogą m.in. matka lub ojciec, opiekun faktyczny dziecka, rodzina zastępcza, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka, dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektor regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej lub dyrektor interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego. Mogą je także pobierać inne osoby, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1359 oraz z 2022 r. poz. 2140) ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkowie. Pobieranie świadczenia pielęgnacyjnego można łączyć z aktywnością zawodową bez żadnych ograniczeń. 1 stycznia 2024 r. wykreślono warunek rezygnacji lub niepodejmowania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przez opiekuna sprawującego opiekę nad osobą niepełnosprawną, jako warunku przyznania opiekunowi prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.

Świadczenie pielęgnacyjne: wniosek

Wniosek o świadczenie pielęgnacyjne można złożyć drogą elektroniczną przez ePuap lub portal Emp@tia. Można go także złożyć bezpośrednio w urzędzie miasta właściwym dla miejsca zamieszkania. Za złożenie wniosku nie jest pobierana opłata.

Świadczenie pielęgnacyjne: wysokość 2024 r. i 2025 r.

Od 1 stycznia 2024 r. wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 2988 zł miesięcznie. Kwota świadczenia pielęgnacyjnego podlega corocznej waloryzacji od dnia 1 stycznia. Waloryzacja polega na zwiększeniu kwoty świadczenia pielęgnacyjnego o wskaźnik waloryzacji, który jest procentowym wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego na dzień 1 stycznia roku, w którym jest przeprowadzana waloryzacja, w stosunku do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującej w dniu 1 stycznia roku poprzedzającego rok, w którym jest przeprowadzana waloryzacja. Wysokość tego świadczenia zaokrągla się do pełnych złotych w górę.

Zasiłek pielęgnacyjny 2025 r.

Zasiłek pielęgnacyjny nie podlega corocznej waloryzacji. Co trzy lata – zgodnie z ustawą – jego wysokość podlega weryfikacji. Oznacza to, że z dniem 1 marca 2025 r. jego kwota nie ulegnie zmianie. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2024 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna, od 1 listopada 2024 r. pozostał na dotychczasowym poziomie. Zasiłek pielęgnacyjny wynosi 215,84 zł. Przysługuje niepełnosprawnemu dziecku, osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 r.ż. pod warunkiem, że legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 r.ż., w przypadku legitymowania się przez nią orzeczeniem o o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (pod warunkiem, że niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21 r.ż.), a także osobom, które ukończyły 75 r.ż. Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego lub świadczenia pielęgnacyjnego ustala się na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. Zobacz: Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny 2025 jak i kiedy złożyć