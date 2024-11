Abonament RTV w 2025 r.: Stawki opłaty za radio lub telewizor

Odbiornikiem radiofonicznym albo telewizyjnym jest urządzenie techniczne dostosowane do odbioru programu. Za używanie odbiorników pobiera się opłatę abonamentową. Opłatę pobiera Poczta Polska. Jakie będą stawki opłaty abonamentowej w 2025 r.?

Stawki opłaty abonamentowej w 2025 r.

Stawki opłaty abonamentowej ogłasza Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. W roku kalendarzowym 2025 opłata abonamentowa za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych wyniesie:

5,94 zł za używanie odbiornika radiofonicznego;

18,68 zł za używanie odbiornika telewizyjnego albo odbiornika radiofonicznego i telewizyjnego.

Za uiszczenie opłaty abonamentowej z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc za używanie odbiornika radiofonicznego, telewizyjnego albo radiofonicznego i telewizyjnego zniżki wyniosą:

3,0 proc. miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za dwa miesiące z góry,

4,0 proc. miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za trzy miesiące z góry,

5,0 proc. miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za sześć miesięcy z góry,

10,0 proc. miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za rok kalendarzowy z góry;

Wysokość opłat abonamentowych w 2025 r. (ze zniżkami za wpłaty z góry)

Liczba miesięcy opłacanych z góry Zniżka Tryb wyliczenia wysokości opłaty (w miesiącach) Wysokość opłaty za odbiornik radiowy (ze zniżką) Wysokość Opłaty za odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiowy (ze zniżką) 1 miesiąc 8,70 zł 27,30 zł 2 miesiące 3 proc. 16,90 zł 53,00 zł 3 miesiące 4 proc. 25,10 zł 78,70 zł 4 miesiące 3+1 33,80 zł 106,00 zł 5 miesiące 3+2 42,00 zł 131,70 zł 6 miesięcy 5 proc. 49,60 zł 155,70 zł 7 miesięcy 6+1 58,30 zł 183,00 zł 8 miesięcy 6+2 66,50 zł 208,70 zł 9 miesięcy 6+3 74,70 zł 234,40 zł 10 miesięcy 6+3+1 83,40 zł 261,70 zł 11 miesięcy 6+3+2 91,60 zł 287,40 zł 12 miesięcy 10 proc. 94,00 zł 294,90 zł

Terminy wnoszenia opłaty abonamentowej

Obowiązek dokonywania opłaty abonamentowej powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano rejestracji odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego.

Opłatę abonamentową należy wnieść z góry, do 25. dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego. Opłata może być uiszczona z góry za cały rok albo za wybrane miesiące.

Opłaty wnoszone na poczet 2025 r. mogą być przyjmowane w 2024 r.

Osoby zwolnione od opłaty abonamentowej

Od opłaty abonamentowej zwolnione są:

osoby, co do których orzeczono o: zaliczeniu do I grupy inwalidów, całkowitej niezdolności do pracy, znacznym stopniu niepełnosprawności, trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym;

osoby, które ukończyły 75 lat;

osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy;

osoby niesłyszące;

osoby niewidome;

osoby, które ukończyły 60 lat oraz mają ustalone prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym;

osoby bezrobotne, posiadające prawo do zasiłku przedemerytalnego, posiadające prawo do świadczenia przedemerytalnego, otrzymujące zasiłek dla opiekuna itp.

Osoba uprawniona do zwolnienia z opłaty abonamentowej jest zobowiązana do przedstawienia w urzędzie pocztowym dokumentu potwierdzającego to uprawnienie wraz z oświadczeniem.

Formularz oświadczenia

Oświadczenie Oświadczenie

Zwolnienie z opłaty przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dopełniono formalności w urzędzie pocztowym.

