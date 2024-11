Pomoc de minimis: Nowe przepisy weszły w życie. Wyższa wartość oraz limit pomocy

W każdym miesiącu od 500 zł do 2400 zł dla pracodawcy. Do 25 listopada lub 27 grudnia 2024 r. pracodawca musi złożyć wniosek o dofinansowanie do wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej

Do 25 listopada lub 27 grudnia 2024 r. pracodawca musi złożyć wniosek o dofinansowanie do wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej. Generalnie wniosek składać należy do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą. Wysokość dofinansowania do wynagrodzenia uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności i może wynieść nawet 2400 zł.