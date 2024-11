Alimenty z funduszu alimentacyjnego - 1000 zł zamiast 500 zł. Kiedy nowa kwota świadczenia będzie miała zastosowanie po raz pierwszy?

Rząd podnosi alimenty z funduszu alimentacyjnego z 500 do 1000 zł miesięcznie. Nowa wysokość świadczeń z funduszu alimentacyjnego będzie miała zastosowanie po raz pierwszy przy ustalaniu prawa do świadczeń na okresy świadczeniowe przypadające po dniu 30 września 2024 r.

Rada Ministrów przyjęła 5 listopada projekt autorstwa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który podnosi kwotę świadczenia z funduszu alimentacyjnego z 500 do 1000 zł miesięcznie. Wsparcie w postaci świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługuje osobom uprawnionym do alimentów, które ich nie otrzymują z uwagi na bezskuteczność egzekucji prowadzonej przez organy egzekucyjne lub komorników sądowych. Jednym z podstawowych warunków jego przyznania jest spełnienie kryterium dochodowego.

Aktualna wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego to 500 zł miesięcznie na dziecko

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Aktualnie świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł miesięcznie. Przyznanie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego, tj. świadczenia te przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza miesięcznie kwoty 1209 zł netto.

Do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ma prawo osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja alimentów okazała się bezskuteczna. Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy, tj. od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego.

Kto może liczyć na świadczenie z funduszu alimentacyjnego? Fundusz alimentacyjny pozwala na wypłatę wsparcia dla tych osób, które są uprawnione do alimentów od rodziców, ale nie otrzymują ich przez bezskuteczność egzekucji:

do ukończenia 18. roku życia,

do ukończenia 25. roku życia w przypadku, gdy dana osoba uczy się w szkole lub szkole wyższej,

bezterminowo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczeń z funduszu alimentacyjnego wzrośnie do kwoty 1000 zł miesięcznie

Nowe rozwiązania zawarte w projekcie nowelizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów przewidują podwyższenie maksymalnej wysokości świadczeń z funduszu alimentacyjnego o 500 zł miesięcznie - do kwoty 1000 zł miesięcznie. W noweli zapisano także: "Proponuje się, aby ww. wysokość świadczeń z funduszu alimentacyjnego miała zastosowanie po raz pierwszy przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okresy świadczeniowe przypadające po dniu 30 września 2024 r.".

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego z wyrównaniem

Ważna informacja! Nowe przepisy będą miały zastosowanie do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, do których prawo przysługuje od 1 października 2024 roku. Oznacza to wypłatę świadczeń osobom uprawnionym z wyrównaniem od 1 października br.

Projekt ustawy stanowi realizację zapowiedzi Koalicji Obywatelskiej zawartej w "100 konkretach na pierwsze 100 dni rządów!". Jest też częścią umowy "Koalicji 15 października".